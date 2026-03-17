Viktor Orban pune presiune pe Ucraina: „Dacă nu primim petrol, nu primiți bani”. Ce spune Zelenski

Premierul ungar Viktor Orbán condiționează deblocarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina de reluarea livrărilor de petrol prin conducta Drujba, afirmând că „dacă nu există petrol, nu există bani”.

Ungaria continuă să blocheze un împrumut de 90 de miliarde de euro (103 miliarde de dolari) din partea Uniunii Europene pentru Ucraina, precum și noi sancțiuni împotriva Rusiei, în contextul disputei privind întreruperea livrărilor de petrol prin conducta Drujba, scrie Reuters.

În acest context, premierul ungar Viktor Orbán a transmis un mesaj ferm, înaintea summitului liderilor UE programat la finalul acestei săptămâni.

„Dacă nu există petrol, nu există bani”, a declarat Viktor Orbán pe Facebook.

Declarația vine în condițiile în care Ungaria menține blocajul asupra sprijinului financiar european pentru Ucraina atât timp cât fluxurile de petrol prin conducta Druzhba rămân suspendate.

Ucraina a negat că ar bloca transportul de petrol.

„Acuzațiile potrivit cărora Ucraina obstrucționează în mod deliberat transportul de petrol prin conducta Druzhba sunt nefondate”, a declarat Volodimir Zelenski, într-o scrisoare adresată președintelui Consiliului European, Antonio Costa, și președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Într-o scrisoare adresată lui Zelenski, Antonio Costa și Ursula von der Leyen au subliniat că reluarea fluxurilor de petrol prin Ucraina este de mare importanță pentru menținerea stabilității pieței și ar fi în concordanță cu obligațiile contractuale ale Kievului.

Cei doi lideri au reiterat, de asemenea, angajamentul privind eliminarea treptată a tuturor importurilor rămase de petrol din Rusia până la sfârșitul anului 2027 – un plan la care Ungaria și Slovacia se opun, dar pe care nu îl pot bloca.

