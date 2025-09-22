Live TV

Viktor Orban respinge aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană: „Ungaria nu va permite UE să meargă la război”

Data publicării:
Viktor Orban.
Viktor Orban. Sursa foto: Profimedia Images

Ungaria nu doreşte intrarea Uniunii Europene în război, aşadar nu susţine aderarea Ucrainei la UE, care ar falimenta Ungaria şi toată Europa, a afirmat luni premierul ungar Viktor Orban, într-un discurs la deschiderea sesiunii de toamnă a parlamentului de la Budapesta.

„Toamna aceasta Ungaria va trebui să repete, la multe reuniuni de politică externă, că nu va permite nimănui să meargă la război în numele său. Ungaria este membră a UE şi nu este în război cu nimeni, prin urmare nici UE nu poate fi în război”, a spus Viktor Orban, potrivit agenţiei MTI, preluată de Agerpres.

„Statele pro-război s-ar putea vedea ele însele ca fiind în război, dar ele nu vor putea folosi UE în acest scop atât timp cât o singură ţară se opune. Iar Ungaria se opune”, a insistat el.

În acest timp, preşedintele american Donald Trump îşi onorează promisiunile de campanie şi „a început să introducă schimbări profunde în ordinea economică mondială, care se credea înainte rezistentă la şocuri”, a remarcat premierul ungar.

O altă evoluţie nouă, a continuat el, este aceea că ţările Sudului Global şi China „pentru prima dată în decenii au ridicat mănuşa şi dau dovadă de forţă şi organizare, în timp ce India şi-a consolidat legăturile cu axa Rusia-China”, iar Uniunea Europeană nu se ridică „nici măcar la nivelul aşteptărilor noastre modeste” şi „se elimină singură din clubul exclusivist al puterilor globale”.

În discursul susţinut pe 10 septembrie în Parlamentul European, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a îndemnat la o „economie de război” şi se concentrează pe oferirea de ajutor financiar Ucrainei în timp ce susţine, de asemenea, grăbirea aderării acesteia la UE, lucru care ar falimenta Ungaria şi Europa, a mai spus premierul conservator al Ungariei.

Aderarea Ucrainei la UE va ruina economia Ungariei, va remodela fundamentele agriculturii europene şi Ungaria va deveni din beneficiar net un contributor net în bugetul comunitar, a estimat Orban.

El a amintit de recentele atacuri ucrainene asupra conductei Drujba, prin care Ungaria se aprovizionează cu petrol rusesc, şi a cerut Kievului să ţină cont de faptul că Ungaria este principalul furnizor de electricitate al Ucrainei. Potrivit premierului Viktor Orban, petrolul şi gazul rusesc sunt esenţiale pentru menţinerea unor costuri scăzute la combustibil pentru gospodăriile ungare.

