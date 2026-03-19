Viktor Orban: „Rusia ar trebui să facă parte din sistemele europene de securitate și energie”

Prim-ministrul maghiar Viktor Orban consideră că agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei nu ar trebui să împiedice această țară să devină parte a viitoarelor sisteme europene de securitate și energie.

„Ideea este că noi considerăm că rușii nu ar trebui să fie excluși. În primul rând, nu ar trebui să fie excluși din sistemul european de securitate, nu ar trebui să fie excluși din sistemul energetic european și nu ar trebui să fie excluși din sistemul comercial al Europei.”, a declarat el în cadrul unui interviu acordat GBNews.

Orbán consideră că Rusia a comis o agresiune împotriva Ucrainei din perspectiva dreptului internațional, dar acest lucru nu împiedică UE să-și reconstruiască relațiile cu Moscova în viitor.

„De ce nu creăm un nou sistem energetic pentru Europa care să includă sursele din Rusia și așa mai departe. Deci războiul este un război, [acesta] trebuie încheiat și apoi ar trebui să revenim la vechea armonie sau, dacă nu sunteți de acord cu acest subiect, să creăm un nou sistem de securitate și comerț împreună cu Rusia”, a spus el.

