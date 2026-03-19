Viktor Orban: „Rusia ar trebui să facă parte din sistemele europene de securitate și energie”

Premierul ungar Viktor Orban / Sursa foto: Profimedia Images

Prim-ministrul maghiar Viktor Orban consideră că agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei nu ar trebui să împiedice această țară să devină parte a viitoarelor sisteme europene de securitate și energie.

„Ideea este că noi considerăm că rușii nu ar trebui să fie excluși. În primul rând, nu ar trebui să fie excluși din sistemul european de securitate, nu ar trebui să fie excluși din sistemul energetic european și nu ar trebui să fie excluși din sistemul comercial al Europei.”, a declarat el în cadrul unui interviu acordat GBNews.

Orbán consideră că Rusia a comis o agresiune împotriva Ucrainei din perspectiva dreptului internațional, dar acest lucru nu împiedică UE să-și reconstruiască relațiile cu Moscova în viitor.

„De ce nu creăm un nou sistem energetic pentru Europa care să includă sursele din Rusia și așa mai departe. Deci războiul este un război, [acesta] trebuie încheiat și apoi ar trebui să revenim la vechea armonie sau, dacă nu sunteți de acord cu acest subiect, să creăm un nou sistem de securitate și comerț împreună cu Rusia”, a spus el.

Top Citite
Femeie Moscova
1
Rusoaicele care refuză să facă copii vor fi trimise obligatoriu la psiholog, anunță...
Indemnizație de însoțitor 2026. Foto Getty Images
2
Cât este indemnizația de însoțitor în 2026: Ajutorul acordat celor care nu se pot îngriji...
Russian Navy Drill in Black Sea - 18 Feb 2022
3
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja...
Adrian Țuțuianu.
4
Angajatul AEP acuzat că era în Dubai în concediu medical a demisionat. Instituția...
steag cuba profimedia
5
Prima reacție a Cubei după ce Trump a amenințat că va cuceri insula: „Va întâmpina o...
Ronaldinho, 6 euro în cont! Și-a pierdut averea de 125.000.000€
Digi Sport
Ronaldinho, 6 euro în cont! Și-a pierdut averea de 125.000.000€
Te-ar putea interesa și:
giorgia meloni - viktor orban
Cum vede Giorgia Meloni poziția lui Viktor Orban față de Ucraina. Detalii din culisele summitului european: „Lucrurile se schimbă”
volodimir zelenski munchen
Dezbateri la Bruxelles: Zelenski promite repararea conductei Drujba, dar cere deblocarea ajutorului UE ținut în loc de Viktor Orban
Putin's interpreter
Alegeri în Ungaria: îngrijorări privind rolul fostei interprete a lui Vladimir Putin în monitorizarea scrutinului
viktor orban zambeste
Liderii UE nu au reuşit să-l convingă pe Viktor Orban să renunţe la blocarea împrumutului pentru Ucraina
Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
Rusia avertizează orice țară care se alătură coaliţiei propuse de SUA pentru escortarea navelor prin Strâmtoarea Ormuz
Recomandările redacţiei
Mohammed bin Salman
Mohammed bin Salman și pariul pe Iran. Calculul greșit al prințului...
PARLAMENT_ASUMARE_5_PACHETE_BOLOJAN_005_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-scaled
Bugetul, dezbătut în Parlament. Premierul Ilie Bolojan, față în față...
sediul inaltei curti de casatie si justitie
ÎCCJ, după ce Guvernul a tăiat banii obținuți în instanță de...
Nicușor Dan la Bruxelles
Nicușor Dan, discuții la Bruxelles pentru întărirea apărării UE...
Ultimele știri
Sânge și explozibil. Cum s-a pregătit Danemarca pentru un atac american asupra Groenlandei
„De ce nu ați anunțat aliații despre atacul asupra Iranului?” Răspunsul lui Trump a încălcat un tabu de la Al Doilea Război Mondial
Şefa serviciilor de informaţii americane a refuzat din nou să confirme că Iranul reprezenta o „ameninţare iminentă”
Citește mai multe
