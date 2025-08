Viktor Orban vrea un sistem comun de apărare împotriva imigrației în Europa Centrală. Ce rol ar avea România

„Dacă vrem ca Ungaria să rămână maghiară, trebuie să creăm un sistem comun de apărare central-europeană împotriva migraţiei”, a declarat sâmbătă prim-ministrul ungar Viktor Orban la MCC Feszt, un festival multidisciplinar din oraşul Esztergom, relatează agenţia de presă MTI, preluată de Agerpres.



Orban a spus că trebuie stabilite cele mai bune legături cu toate ţările de-a lungul rutei de migraţie din Balcani, deoarece linia de apărare împotriva următorului val de migraţie trebuie să fie cât mai la sud posibil.



El a avertizat că zeci de milioane sau chiar sute de milioane de migranţi ar putea pleca din Africa spre Europa.

Alianță politică pentru păstrarea rădăcinilor și moștenirii creștine

Orban a mai spus că singura modalitate de a menţine Europa Centrală ca o comunitate creştină europeană este „să fim în acord cu creştini-ortodocşii din Balcani, creştinii ortodocşi din România şi romano-catolicii din Slovacia şi Polonia”.



„Protestanţii, catolicii şi creştin-ortodocşii trebuie să formeze o alianţă politică pentru a-şi păstra rădăcinile şi moştenirea creştină”, a adăugat el.



Fără un astfel de sistem reciproc de apărare a migraţiei, a subliniat Orban, „vom arăta ca ţările Europei Occidentale”.

Nu crede că rușii sunt o amenințare pentru Europa

În acelaşi discurs, Orban a mai spus că ipoteza conform căreia ruşii ar putea „veni şi ne-ar putea prelua” este „nerealistă” şi nu trebuie să ducă la măsuri politice.



„Presupoziţiile nerealiste pot duce doar la decizii politice greşite”, a spus Orban.



El a declarat că ruşii „nu sunt în starea sau poziţia” de a reprezenta o ameninţare pentru Europa în prezent.



"În acelaşi timp, Rusia reprezintă o ameninţare pentru o parte a Ucrainei, deoarece dacă (ţările) occidentale nu dau Ucrainei arme, ele vor fi forţate să încheie o pace care implică chestiuni teritoriale, iar Rusia are revendicări teritoriale", a adăugat el.



Orban a mai spus că acest lucru nu are nicio legătură cu ceea ce s-ar întâmpla în Polonia, Ungaria, România sau Austria, deoarece aceste ţări nu se află sub ameninţare militară.

