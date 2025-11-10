Live TV

„Vineri, ziua judecății”. Represiunea lui Putin, care își pune până și foștii amici pe lista „agenților străini” (Corriere della sera)

Data publicării:
vladimir putin
Președintele Rusiei, Vladimir Putin. Foto: Profimedia
Din articol
Ce înseamnă „influența străină”

„În fiecare vineri este Ziua Judecății.” Domnul care a făcut această afirmație, așezat la o masă a Cafenelei Pușkin, un loc de întâlnire al puterii în toate formele ei, nu este un activist putinist nesăbuit, care s-ar simți cu siguranță inconfortabil într-un context în care cu siguranță poate fi auzit, ci unul dintre cei mai populari comentatori de televiziune, un practicant fervent al „ortodoxiei putiniste”. În Rusia, „fiecare vineri este Ziua Judecății”, în condițiile în care eticheta de „agent străin” a devenit un instrument de intimidare, menit să semene frica chiar și în rândul elitelor loiale Kremlinului, scrie Il Corriere della Sera.

Ceva se schimbă în societatea rusă, chiar foarte repede, și cu siguranță nu în bine. În 2012, Vladimir Putin, proaspăt reîntors la Kremlin, a lansat categoria agentului străin. Nu vă faceți griji, a spus el, este doar echivalentul al FARA american, legea de înregistrare a organizațiilor neguvernamentale străine. După zece ani, doar 115 persoane primiseră această etichetă nedorită.

La câteva luni după începerea războiului, Kremlinul a adoptat o nouă lege, „Privind controlul activităților persoanelor aflate sub influență străină”. La acea vreme, părea una dintre numeroasele măsuri menite să marginalizeze ziarele independente și, în general, toate vocile care se opuneau așa-numitei Operațiuni Militare Speciale. Un fel de stigmat.

Orice opinie postată pe rețelele de socializare de către cei astfel etichetați trebuia să poarte eticheta în cauză. Însă, exceptând unele restricții financiare, cei afectați de această măsură își puteau continua viața, la Moscova sau în străinătate.

Acum, acest lucru nu mai este valabil, deoarece pe 26 octombrie a intrat în vigoare ultima înăsprire a legii, care introduce răspunderea penală pentru o singură contravenție administrativă. „Influența străină” este definită atât de larg încât include nu doar câștigul financiar, ci și orice „asistență din străinătate” sau chiar tentative de „coerciție și persuasiune”, criterii atât de generale și nuanțate încât pot tăia respirația oricărui disident.

La aceasta se adaugă o nouă presiune financiară. Retribuția celui luat în vizor este înghețată, în timp ce toate câștigurile sale sunt plasate într-un cont bancar special, inaccesibil lui până la acordarea iertării.

Anna Rivina, fondatoarea principalului ONG împotriva violenței domestice, a explicat clar evoluția conceptului. „Înainte de 2022, ni se interzicea doar organizarea de evenimente. Apoi, orice activitate educațională și acceptarea de donații. Cercul s-a închis și am fost forțați să plecăm.”

Însă marea noutate este alta. Acum, oricine poate deveni agent străin. Chiar și cei mai loiali liniei. Angoasa zilelor de vineri, când Ministerul Justiției, unde se ține registrul agenților străini, publică lista actualizată fără a oferi vreodată motivele, ci doar numele, începe să devină moștenirea comună a fiecărui membru al elitei ruse.

A început în această vară, cu  Serghei Markov, politolog și fost consilier special al lui Putin. Pedepsit pentru că participase la o conferință sponsorizată de Azerbaidjan.

Până și bătrânul Mihail Gusman, director adjunct al TASS din 1999 și un susținător convins al președintelui, a fost trimis la pensie după ce a participat la acel eveniment. Apoi a sosit rândul lui Roman Aliohin, blogger Z și corespondent de război, acuzat de utilizarea nechibzuită a fondurilor adunate pentru trupe. Afișarea unei mașini de lux pe rețelele de socializare și campania împotriva sa lansată de Vladimir Soloviov, un campion al propagandei televizate și un om al sistemului, cu siguranță nu au funcționat în favoarea sa. Tatiana Montian, avocata născută în Ucraina, care a devenit o imagine a postului de radio de stat Russia Today, a reușit să facă chiar un triplu salt, ajungând direct în categoria „teroriștilor extremiști”. Aliokhin a denunțat „o încălcare gravă a drepturilor omului”, uitând de postările sale care susțineau un genocid ucrainean.

Există mai multe interpretări ale evenimentelor. Dar niciuna dintre ele nu inspiră optimism. Prima, mai minimalistă, susține ipoteza unei reglări de conturi între veteranii propagandei, opozanți ai galaxiei ultranaționaliste, chiar mai extremistă decât ei și mai puțin controlabilă de către conducere.

În rândul observatorilor străini de la Moscova, predomină însă o interpretare diferită. Eticheta de agent străin a devenit un alt instrument de-al lui Putin pentru a remodela societatea și a o pregăti pentru o posibilă nouă fază. „Între economie și război, Kremlinul va alege întotdeauna ultima variantă”, explică o sursă instituțională autorizată care, din motive evidente, a cerut anonimatul. „Urmează vremuri și mai grele. Din acest motiv, este în desfășurare o tactică represivă care își propune să maximizeze frica: practic, nimeni nu este în siguranță.”

 

 

 

