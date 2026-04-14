Violenţa antisemită a atins cel mai înalt nivel din ultimii 30 de ani (raport)

Numărul infracţiunilor antisemite grave la nivel mondial a atins anul trecut cel mai ridicat nivel din ultimele trei decenii, se arată într-un raport al Universităţii din Tel Aviv publicat săptămâna aceasta, citat marţi de agenţia dpa.

Potrivit acestui raport, 20 de evrei au fost ucişi în patru atacuri pe trei continente în 2025 - cel mai mare număr de decese cauzate de atacuri antisemite în peste 30 de ani.

Raportul publicat luni a constatat de asemenea înmulţirea în multe ţări a agresiunilor fizice împotriva evreilor, inclusiv bătăi şi lovit cu pietre, notează dpa, citată de Agerpres.

Studiul prezintă o imagine complexă: în timp ce unele ţări au înregistrat uşoare scăderi ale numărului total de incidente antisemite, nivelurile au rămas semnificativ mai mari decât înainte de 2022, adică înainte de începerea escaladării actuale din Orientul Mijlociu.

Masacrul comis de organizaţia islamistă militantă Hamas în Israel pe 7 octombrie 2023 a fost urmat de războiul devastator din Gaza, precum şi de confruntări militare care au implicat Israelul şi Statele Unite împotriva Iranului şi a aliaţilor săi regionali, aminteşte dpa.

„Datele ridică preocuparea că un nivel ridicat de incidente antisemite devine o realitate normalizată”, a notat editorul raportului, Uriya Shavit.

Autorii au subliniat între altele tendinţele alarmante din Australia şi Canada, cu noi recorduri înregistrate în ambele ţări.

În Germania, un total de 5.729 de incidente antisemite au fost înregistrate în 2025, conform raportului - în scădere faţă de 6.560 de cazuri în anul precedent; prin comparaţie, în 2022 au fost numărate 2.811 incidente, menţionează dpa.

Autorii raportului critică drastic guvernul israelian, afirmând că nu a făcut suficient pentru a combate antisemitismul şi a diluat sensul acestui termen, prin lărgirea aplicării sale în plan politic. Acest lucru a afectat lupta internaţională împotriva urii faţă de evrei, consideră autorii.

Top Citite
viktor orban peter magyar(1)
1
Rezultate alegeri Ungaria 2026: Partidul lui Peter Magyar este câștigător. Orban admite...
george simion
2
George Simion, după ce Viktor Orban a pierdut alegerile în Ungaria: Cum va arăta viitorul?
Hungary Election
3
Peter Magyar, liderul Tisza, câștigător al alegerilor din 2026: „Ne-am recâştigat ţara...
Peter Magyar
4
Magyar afirmă că a cere Ucrainei să cedeze teritorii este un lucru „nedemn”: „Dacă Rusia...
simion aur inquam george calin
5
Reacția lui George Simion după acuzațiile lui Peter Magyar: „Nu am dansat niciodată pe...
”Nu le-a venit să creadă”: cel mai bogat om din Ucraina i-a lăsat ”mască” pe toți, după ce și-a luat rămas-bun de la Mircea Lucescu
Digi Sport
”Nu le-a venit să creadă”: cel mai bogat om din Ucraina i-a lăsat ”mască” pe toți, după ce și-a luat rămas-bun de la Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Election Rally With Meloni, Tajani And Salvini In Lamezia Terme, Catanzaro, Italy - 30 Sep 2025
Italia suspendă acordul de apărare cu Israelul după escaladarea tensiunilor în Orientul Mijlociu
Turkish President and Leader of Justice and Development (AK) Party Recep Tayyip Erdogan
Un presupus discurs controversat al lui Erdogan a iscat un adevărat scandal în presa internațională
distrugeri-liban
Război în Orientul Mijlociu, ziua 46. Nave sancționate de SUA au traversat Ormuz. China califică drept „periculoasă” blocada lui Trump
benjamin netanyahu face declaratii
Netanyahu se laudă că a dat Iranului „cea mai grea lovitură din istoria sa”, în timp ce Israelul marchează Ziua Holocaustului
Benjamin Netanyahu
Netanyahu bate ultimul cui în sicriul vechiului Mossad. Numirea lui Roman Gofman la șefia serviciului secret, o schimbare de paradigmă
Recomandările redacţiei
Alexandru Rafila
Contractul cu Pfizer. Decizia cheie privind vaccinurile, pe care...
donald trump papa leon
Disputa lui Trump cu papa Leon ar putea să-l coste scump...
Logo-ul FMI pe ușa unui sediu al instituției din Washington, fotografiată pe 11 aprilie 2023.
FMI a redus prognoza de creștere economică a României la 0,7% în...
ID275507-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
Jurnalistă Digi24 bruscată de șeful ARR, prins cu mită în cutii de...
