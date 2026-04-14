Violenţa antisemită a atins cel mai înalt nivel din ultimii 30 de ani (raport)

Numărul infracţiunilor antisemite grave la nivel mondial a atins anul trecut cel mai ridicat nivel din ultimele trei decenii, se arată într-un raport al Universităţii din Tel Aviv publicat săptămâna aceasta, citat marţi de agenţia dpa.

Potrivit acestui raport, 20 de evrei au fost ucişi în patru atacuri pe trei continente în 2025 - cel mai mare număr de decese cauzate de atacuri antisemite în peste 30 de ani.

Raportul publicat luni a constatat de asemenea înmulţirea în multe ţări a agresiunilor fizice împotriva evreilor, inclusiv bătăi şi lovit cu pietre, notează dpa, citată de Agerpres.

Studiul prezintă o imagine complexă: în timp ce unele ţări au înregistrat uşoare scăderi ale numărului total de incidente antisemite, nivelurile au rămas semnificativ mai mari decât înainte de 2022, adică înainte de începerea escaladării actuale din Orientul Mijlociu.

Masacrul comis de organizaţia islamistă militantă Hamas în Israel pe 7 octombrie 2023 a fost urmat de războiul devastator din Gaza, precum şi de confruntări militare care au implicat Israelul şi Statele Unite împotriva Iranului şi a aliaţilor săi regionali, aminteşte dpa.

„Datele ridică preocuparea că un nivel ridicat de incidente antisemite devine o realitate normalizată”, a notat editorul raportului, Uriya Shavit.

Autorii au subliniat între altele tendinţele alarmante din Australia şi Canada, cu noi recorduri înregistrate în ambele ţări.

În Germania, un total de 5.729 de incidente antisemite au fost înregistrate în 2025, conform raportului - în scădere faţă de 6.560 de cazuri în anul precedent; prin comparaţie, în 2022 au fost numărate 2.811 incidente, menţionează dpa.

Autorii raportului critică drastic guvernul israelian, afirmând că nu a făcut suficient pentru a combate antisemitismul şi a diluat sensul acestui termen, prin lărgirea aplicării sale în plan politic. Acest lucru a afectat lupta internaţională împotriva urii faţă de evrei, consideră autorii.

