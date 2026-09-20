Violențe în Cisiordania: Un israelian a fost ucis. Soldaţi israelieni au împuşcat mortal un şofer palestinian

Un presupus atacator palestinian a împuşcat mortal un israelian în Cisiordania ocupată, iar într-un incident separat soldaţi israelieni au ucis un şofer palestinian despre care armata susţine că încerca să-i lovească cu maşina, transmite Reuters.

Atacatorul a deschis focul dintr-un vehicul asupra unor israelieni aflaţi lângă un izvor din apropierea coloniei Neve Tzuf, în zona Ramallah, potrivit armatei şi poliţiei israeliene.

Echipele medicale sosite la faţa locului au găsit într-o maşină un bărbat cu răni grave provocate de gloanţe. Acesta a fost transportat la spital, unde a fost declarat decedat.

Presupusul atacator a fost localizat câteva ore mai târziu într-un spital din Ramallah şi arestat, potrivit poliţiei.

La scurt timp după atac, armata israeliană a anunţat că forţele sale au ucis un şofer palestinian despre care susţine că a încercat să intre cu maşina în militari în apropierea coloniei Ganim, situată mai la nord în Cisiordania. Niciun soldat israelian nu a fost rănit. Reuters precizează că nu a putut verifica imediat versiunea armatei israeliene.

Nu este clar dacă cele două incidente, produse în ajunul sărbătorii evreieşti Yom Kippur, au legătură între ele.

În urma atacurilor, premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că a cerut serviciilor de securitate să suplimenteze forţele din zonă şi să desfăşoare arestări şi operaţiuni ofensive.

Gruparea palestiniană Hamas a salutat atacul armat, dar nu şi-a asumat responsabilitatea pentru acesta.

Violenţele din Cisiordania s-au intensificat după atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023 şi ofensiva militară israeliană care a urmat în Gaza. Acestea au inclus o creştere puternică a atacurilor coloniştilor militanţi împotriva palestinienilor, ample raiduri ale armatei israeliene şi atacuri palestiniene împotriva israelienilor.

Editor : A.C.