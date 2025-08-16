Live TV

Video&Foto Violențe la protestele antiguvernamentale din Serbia. Poliția, acuzată de brutalitate împotriva manifestanților

Data publicării:
Serbia anti-government rally in Belgrade
Violențe la protestele antiguvernamentale din Serbia. Foto. Profimedia

Protestele antiguvernamentale din Serbia au escaladat vineri seară, pe fondul acuzațiilor de brutalitate și folosire excesivă a forței de către poliție. În Belgrad și alte orașe, zeci de persoane au fost rănite și sute au fost reținute în ultima săptămâna, după nouă luni de manifestații anticorupție și pro-democrație.

Vineri seară, președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a declarat că statul este mai puternic decât orice protest și a lăudat poliția pentru modul în care a acționat în timpul celor mai recente manifestații, relatează The Guardian

„Aceasta este faza disperării și a neputinței, când nu mai ai nimic de oferit cetățenilor în afară de bătăi, bastoane și toate celelalte”, a spus el la postul național de televiziune RTS.

Ministrul de interne al Serbiei, Ivica Dačić, a negat că poliția ar fi folosit forță excesivă, acuzând în schimb manifestanții că ar fi atacat forțele de ordine.

Imagini apărute pe rețelele sociale arată polițiști echipați cu scuturi și bastoane lovind protestatari, în timp ce torțe aprinse luminau străzile.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Protestele de vineri s-au desfășurat sub sloganul „Să le arătăm că nu suntem sacul lor de box”. Manifestanții ar fi aruncat cu pietre și ouă în direcția poliției, iar forțele de ordine au ripostat, înaintând în mulțime pe bulevardul din fața sediului guvernului sârb.

Ciocnirile au avut loc între forțele de ordine, protestatarii antiguvernamentali și loialiștii lui Vučić. Susținătorii guvernului au fost acuzați că au aruncat cu petarde, pietre și sticle în protestatarii antiguvernamentali.

În orașul Novi Sad, joi seară, manifestanții au atacat sediul Partidului Progresist Sârb (SNS), aflat la guvernare, scandând „s-a terminat cu el”, în timp ce au spart geamuri și au acoperit pereții cu vopsea roșie.

Protestele conduse de studenți au început în noiembrie anul trecut, după prăbușirea unei părți din acoperișul exterior al gării din Novi Sad, tragedie soldată cu 16 morți. Mulți au pus dezastrul pe seama corupției adânc înrădăcinate și a neglijenței în proiectele de infrastructură derulate de stat.

Vigiliile organizate în memoria victimelor s-au transformat rapid în manifestații de masă, la care au participat sute de mii de sârbi, care au cerut o anchetă privind tragedia, dar și organizarea de alegeri anticipate.

Protestele au zguduit guvernul sârb, ducând la demisia premierului de atunci, Miloš Vučević, și la căderea cabinetului său. Cu toate acestea, Aleksandar Vučić rămâne la putere, în pofida acuzațiilor că a restrâns libertățile democratice și a permis proliferarea corupției.

Alain Berset, secretarul general al Consiliului Europei, a scris vineri pe platforma X că este „îngrijorat” de violențele din Serbia. „Fac apel la calm și la respectarea dreptului la întrunire pașnică. Autoritățile sârbe trebuie să respecte standardele Consiliului Europei. Statul de drept și respectarea drepturilor omului trebuie să prevaleze.”

Violențe la protestele antiguvernamentale din Serbia. Foto. Profimedia
Violențe la protestele antiguvernamentale din Serbia. Foto. Profimedia
Deschide galeria foto

Violențe la protestele antiguvernamentale din Serbia. Foto. Profimedia | Poza 1 din 6
Violențe la protestele antiguvernamentale din Serbia. Foto. Profimedia
Violențe la protestele antiguvernamentale din Serbia. Foto. Profimedia | Poza 2 din 6
Violențe la protestele antiguvernamentale din Serbia. Foto. Profimedia
Violențe la protestele antiguvernamentale din Serbia. Foto. Profimedia | Poza 3 din 6
Violențe la protestele antiguvernamentale din Serbia. Foto. Profimedia
Violențe la protestele antiguvernamentale din Serbia. Foto. Profimedia | Poza 4 din 6
Violențe la protestele antiguvernamentale din Serbia. Foto. Profimedia
Violențe la protestele antiguvernamentale din Serbia. Foto. Profimedia | Poza 5 din 6
Violențe la protestele antiguvernamentale din Serbia. Foto. Profimedia
Violențe la protestele antiguvernamentale din Serbia. Foto. Profimedia | Poza 6 din 6
Violențe la protestele antiguvernamentale din Serbia. Foto. Profimedia
,

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
putin trump summit alaska 55
1
Summitul din Alaska s-a terminat. Trump: „Mulțumesc mult, Vladimir. Ne revedem curând”...
fulger furtuna
2
Cod galben de furtuni puternice. Ce zone sunt vizate de avertizarea ANM
Altar mit einem Buch in das Genesungswünsche für die thailändische Prinzessin Bajrakitiyabha Narendira Debyavati eingetr
3
Prințesa Bajrakitiyabha din Thailanda este în spital din 2022. Palatul a anunțat acum de...
Nicușor Dan, la mănăstirea Sâmbăta de Sus.
4
Nicușor Dan explică de ce a mers la mănăstire, în loc să participe la ceremoniile de Ziua...
grecia
5
MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Grecia
Emma Răducanu a decis să spună tot adevărul despre relația cu Carlos Alcaraz
Digi Sport
Emma Răducanu a decis să spună tot adevărul despre relația cu Carlos Alcaraz
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Presidents Of US And Russia Meet For Talks In Anchorage
Oferta lui Putin către Trump: Ucraina trebuie să se retragă complet...
nicusor dan face declaratii
Mesajul lui Nicușor Dan după summitul Putin-Trump din Alaska: „Rusia...
lant uman
Scene șocante pe litoral: Lanț uman pentru salvarea unor turiști...
GettyImages-2221174152
SUA au propus Ucrainei garanții de securitate similare articolului 5...
Ultimele știri
Incendiile de vegetație devastează sudul Europei. Peste 150.000 de hectare arse în Spania, evacuări masive în Grecia
Un copil de 2 ani a murit după ce a fost lovit de mașina condusă chiar de tatăl său
Liderii țărilor din „Coaliția de Voință”, care susțin Ucraina, se reunesc dumincă, înaintea vizitei lui Zelenski în SUA
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
proteste serbia - birn
Proteste violente, cu torțe și petarde, în Serbia. Două tabere s-au confruntat: susținătorii lui Vucic cu manifestanții anti-Guvern
putin criminal de razboi
„Împotriva criminalului de război”. Locuitorii din Alaska îl vor întâmpina pe Putin cu proteste
protest sindicalisti educatie
Sindicatele din Educație vor boicota începutul anului școlar: au discutat cu Bolojan, dar premierul nu pare să fi auzit ce i-au cerut
10_AUGUST_SET_NOU_INQUAM_Photos_Octav_Ganea_024
Dosarul „10 august”, anchetă fără sfârșit. După șapte ani, nu există nicio concluzie
Hostages Deal In Tel Aviv, Israel - 09 Aug 2025
Proteste uriașe în Israel împotriva planului lui Netanyahu de a ocupa complet orașul Gaza
Partenerii noștri
Pe Roz
Ea e femeia pe care Julia Roberts a numit-o "cea mai frumoasă din lume". Cum arată azi, la 51 de ani: "Totul...
Cancan
Înmormântarea Prințesei Kate, plănuită în mare secret! Care a fost planul Palatului Buckingham
Fanatik.ro
Medicii i-au spus că ”exagerează” prea mult și au trimis-o acasă, dar ulterior a paralizat. Cazul unei...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
FCSB forțează marea lovitură: transferul lui Florinel Coman! Despre ce bani e vorba. Exclusiv
Adevărul
Lupte în desfășurare între unitățile de elită și infanteriștii ruși pe frontul Pokrovsk. Luptătorii Azov au...
Playtech
Elena Udrea, la un pas de moarte, în vacanță! Familia a scăpat ca prin minune, cine i-a salvat
Digi FM
I s-a spus că nu poate avea copii, dar și-a dorit să devină mamă mai presus de orice. Gina Pistol: "M-am dus...
Digi Sport
”Cel mai frumos copil din lume” are acum 24 de ani și a spus ”Da”! S-a logodit cu un actor
Pro FM
Cum a învățat Nelly Furtado să-și iubească corpul la 46 de ani. Ce spune despre maternitate și despre...
Film Now
Sharon Stone, toată un zâmbet pe covorul roșu, înconjurată de cei trei fii. Se vede că au o relație excelentă
Adevarul
„Pâinea îngrașă, dar alte alimente sunt mult mai nocive” - Cercetător UBB, despre obiceiul alimentar care-i...
Newsweek
Pensiile speciale au crescut cu 4.400 lei în numai 3 ani. Pensiile contributive, cu doar 900 lei
Digi FM
Au fost căsătoriți 13 ani. Imagini rare cu Ben Affleck și fosta soție Jennifer Garner, împreună în public...
Digi World
Un reputat astrofizician de la Harvard avertizează: o navă extraterestră „ostilă” ar putea lovi Pământul în...
Digi Animal World
Câinele format de români pentru români, dat uitării: Mioriticul a ajuns la doar 70 de pui pe an
Film Now
Un nou star britanic surprinde casele de pariuri în cursa pentru rolul lui James Bond. Actorul care rămâne în...
UTV
Adela Popescu, despre începutul relației cu Radu Vâlcan. „Mi-a luat puțin timp până m-am lămurit că...