Protestele antiguvernamentale din Serbia au escaladat vineri seară, pe fondul acuzațiilor de brutalitate și folosire excesivă a forței de către poliție. În Belgrad și alte orașe, zeci de persoane au fost rănite și sute au fost reținute în ultima săptămâna, după nouă luni de manifestații anticorupție și pro-democrație.

Vineri seară, președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a declarat că statul este mai puternic decât orice protest și a lăudat poliția pentru modul în care a acționat în timpul celor mai recente manifestații, relatează The Guardian.

„Aceasta este faza disperării și a neputinței, când nu mai ai nimic de oferit cetățenilor în afară de bătăi, bastoane și toate celelalte”, a spus el la postul național de televiziune RTS.

Ministrul de interne al Serbiei, Ivica Dačić, a negat că poliția ar fi folosit forță excesivă, acuzând în schimb manifestanții că ar fi atacat forțele de ordine.

Imagini apărute pe rețelele sociale arată polițiști echipați cu scuturi și bastoane lovind protestatari, în timp ce torțe aprinse luminau străzile.

Protestele de vineri s-au desfășurat sub sloganul „Să le arătăm că nu suntem sacul lor de box”. Manifestanții ar fi aruncat cu pietre și ouă în direcția poliției, iar forțele de ordine au ripostat, înaintând în mulțime pe bulevardul din fața sediului guvernului sârb.

Ciocnirile au avut loc între forțele de ordine, protestatarii antiguvernamentali și loialiștii lui Vučić. Susținătorii guvernului au fost acuzați că au aruncat cu petarde, pietre și sticle în protestatarii antiguvernamentali.

În orașul Novi Sad, joi seară, manifestanții au atacat sediul Partidului Progresist Sârb (SNS), aflat la guvernare, scandând „s-a terminat cu el”, în timp ce au spart geamuri și au acoperit pereții cu vopsea roșie.

Protestele conduse de studenți au început în noiembrie anul trecut, după prăbușirea unei părți din acoperișul exterior al gării din Novi Sad, tragedie soldată cu 16 morți. Mulți au pus dezastrul pe seama corupției adânc înrădăcinate și a neglijenței în proiectele de infrastructură derulate de stat.

Vigiliile organizate în memoria victimelor s-au transformat rapid în manifestații de masă, la care au participat sute de mii de sârbi, care au cerut o anchetă privind tragedia, dar și organizarea de alegeri anticipate.

Protestele au zguduit guvernul sârb, ducând la demisia premierului de atunci, Miloš Vučević, și la căderea cabinetului său. Cu toate acestea, Aleksandar Vučić rămâne la putere, în pofida acuzațiilor că a restrâns libertățile democratice și a permis proliferarea corupției.

Alain Berset, secretarul general al Consiliului Europei, a scris vineri pe platforma X că este „îngrijorat” de violențele din Serbia. „Fac apel la calm și la respectarea dreptului la întrunire pașnică. Autoritățile sârbe trebuie să respecte standardele Consiliului Europei. Statul de drept și respectarea drepturilor omului trebuie să prevaleze.”

