Violențele continuă în Albania, pentru a șaptea zi consecutiv. Aproape 300 de răniți în confruntările dintre protestatari și poliție

Protestele antiguvernamentale din Albania au degenerat în confruntări violente între manifestanți și forțele de ordine pentru a șaptea zi consecutiv. Aproape 300 de persoane, dintre care 186 de polițiști, au fost rănite, potrivit bilanțului oficial anunțat înaintea incidentelor de luni. Manifestanții, în mare parte elevi și studenți, cer demisia premierului Edi Rama, pe fondul nemulțumirilor legate de corupție și de condițiile din universități, relatează BBC.

„În momentul în care statul negociază cu așa ceva, statul s-a prăbușit”, le-a declarat Rama șefilor poliției, care îl ascultau cu expresii grave, în timp ce le arăta o piatră aruncată duminică asupra forțelor de ordine.

O secție de poliție și mai multe clădiri guvernamentale din Tirana au fost atacate în timpul protestelor, alimentate de nemulțumirile privind condițiile din universități, corupția și revendicările privind demisia premierului.

Printre manifestanți se numără „tineri și tinere radicalizați de forțe obscure din Europa și Statele Unite”, a susținut Rama.

„Albania a devenit una dintre țintele unui atac bine coordonat”, a adăugat premierul.

„Acțiunile poliției sunt adesea haotice și lipsite de discernământ”, a declarat pentru BBC avocatul specializat în drepturile omului Gentian Sejrani, care oferă asistență juridică pentru peste 100 de persoane arestate.

„În instanță, poliția prezintă rareori probe”, a afirmat acesta.

Printre clienții săi se numără și un bărbat arestat în timp ce se îndrepta spre o stație de autobuz, deși, potrivit avocatului, nu avea nicio legătură cu protestele.

„Cei care aruncă efectiv obiecte în polițiști sunt rareori prinși, pentru că fug cel mai repede”, a explicat Sejrani.

Polițiștii par la fel de revoltați de violențele îndreptate împotriva colegilor lor pe cât sunt protestatarii de intervențiile în forță ale autorităților. Rezultatul este haosul.

După disiparea gazelor lacrimogene, în fața cafenelei din parc, activista Sidorela Vatnikaj, în vârstă de 27 de ani, studentă la masterat, descrie cum arată o zi obișnuită pentru ea.

Într-o mișcare de protest fără lideri, Vatnikaj se numără printre participanții cu cea mai mare experiență, după opt ani în care s-a aflat în prima linie a manifestațiilor antiguvernamentale.

„Dimineața încerci să te coordonezi cu toate grupurile, să afli unde se află și unde are loc protestul. Verifici dacă este nevoie de avocați, de truse de prim ajutor sau de orice fel de echipamente. Și trebuie să te asiguri că toți prietenii și membrii familiei tale care participă la protest sunt în siguranță.”

Potrivit acesteia, ziua se desfășoară trecând de la o manifestație la alta, iar o mare parte din timp este petrecută fugind de poliție.

Tânăra spune că nu este de acord cu violențele comise de alți protestatari împotriva autorităților, dar consideră că poliția este cea care le declanșează și le alimentează.

„Când văd oameni aruncând cu pietre în polițiști, le înțeleg furia. Nu îi judec. Nu mă bucură acest lucru, dar nu au altă modalitate de a se face auziți”, a declarat Vatnikaj.

„Provin din familii ai căror membri nu au avut altă opțiune decât să plece din țară. Un milion de oameni au plecat în ultimul deceniu. Nu doar că au fost jefuiți, dar au fost și intimidați, ignorați, iar acum sunt și bătuți”, a adăugat activista.

În weekend, premierul a întrebat retoric ce s-ar întâmpla dacă ar demisiona.

„Avem nevoie de un guvern tehnocrat timp de un an, care să pregătească țara pentru alegeri cu adevărat democratice”, a răspuns Vatnikaj.

Aceasta l-a acuzat pe Rama că ar fi fraudat alegerile anterioare și că ar avea legături strânse cu investitori străini bogați și grupări de criminalitate organizată.

Potrivit activistei, tinerii din Albania sunt încurajați de protestele organizate în alte țări ale lumii.

„Am văzut generația părinților mei muncind toată viața și visând la o societate democratică, în care să poată trăi cu demnitate. Acest lucru nu s-a întâmplat niciodată”, a declarat ea.

Edi Rama se află la putere de 13 ani și este una dintre figurile dominante ale politicii albaneze încă de la începutul anilor 2000.

Premierul a promis că Albania va adera la Uniunea Europeană până în 2030 și a susținut că este singurul capabil să îndeplinească acest obiectiv.

Editor : Ș.A.