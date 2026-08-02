„Visul lui Faten s-a spulberat chiar înainte de a începe”: o fotbalistă marocană a murit încercând să înoate până la Ceuta

Faten Ben Amar El Azizi (20 de ani), o fotbalistă marocană, şi-a pierdut viaţa în timp ce încerca să înoate până în exclava spaniolă Ceuta, relatează rmcsport.fr, citată de News.ro.

Această jucătoare de la clubul maghrebian Atlético Tétouan se numără printre cele 67 de victime înregistrate de autorităţile spaniole după ce 60.000 de migranţi au încercat să treacă ilegal graniţa dintre Maroc şi Spania în ultimele zile.

Visul lui Faten „s-a spulberat chiar înainte de a începe”, a reacţionat Maghreb Atlético Tétouan (MAT) într-o declaraţie emoţionantă transmisă de presa locală şi preluată de agenţia spaniolă EFE.

„Ea căuta o viaţă mai bună”

„Nu căuta faimă sau aventură”, ci mai degrabă „o viaţă mai bună şi un viitor în care credea de cealaltă parte a graniţei”, se adaugă în declaraţie.

Ea dorea să deschidă „o nouă uşă” către viitorul ei. Călătoria ei „s-a încheiat înainte de a ajunge la destinaţie, după ce şi-a pierdut viaţa încercând să ajungă în oraşul Ceuta”.

Zeci de mii de migranţi au intrat ilegal în enclava spaniolă Ceuta din Maroc în ultimele zile.

Spania a anunţat sâmbătă că situaţia a revenit „aproape” la normal, majoritatea migranţilor întorcându-se în Maroc.

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Editor : Liviu Cojan