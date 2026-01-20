Live TV

Vitali Kliciko, primarul Kievului: 600.000 de locuitori au părăsit capitala

Data actualizării: Data publicării:
Vitali Kliciko
Foto: Profimedia

Primarul Vitali Kliciko a declarat marţi agenţiei France Presse că aproximativ 600.000 de locuitori s-au refugiat din Kiev, de frig, din 9 ianuarie, deoarece loviturile ruseşti asupra infrastructurii energetice i-au lăsat fără încălzire.

„Nu toată lumea are posibilitatea de a pleca din oraş, dar în acest moment populaţia este în scădere”, a afirmat edilul capitalei ucrainene, scrie Agerpres.

Populaţia totală a Kievului la începutul războiului era de 3,6 milioane, menţionează AFP.

Rusia a atacat Kievul și alte orașe ucrainene cu rachete balistice și drone și în noaptea de 19 spre 20 ianuarie, după mai multe zile de atacuri susținute, în timp ce țara se confruntă cu temperaturi extrem de scăzute și o criză energetică tot mai gravă. Kievul traversează în prezent cea mai dificilă iarnă de la începutul războiului total al Rusiei, provocată de atacurile neîncetate ale Rusiei asupra infrastructurii energetice a orașului. Președintele Volodimir Zelenski a declarat stare de urgență în sectorul energetic pe 14 ianuarie, din cauza intensificării atacurilor


 

