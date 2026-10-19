Live TV

„Viteza este esențială”. Zelenski acuză că, în continuare, conexiunea cu Starshield rămâne limitată în mai multe sectoare ale frontului

Data publicării:
volodimir zelenski gettyimages
Volodimir Zelenski. Foto: GettyImages
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Conectivitatea reţelei de sateliţi Starlink/Starshield a SpaceX rămâne limitată în mai multe sectoare ale frontului din Ucraina, ceea ce complică eforturile de interceptare a dronelor ruseşti, şi-a exprimat luni regretul preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Din păcate, am constatat că echipamentele nu mai funcţionează la viteze de 130 până la 161 km/h în mai multe sectoare ale frontului", a declarat Zelenski, adăugând că "acest lucru încetineşte logistica noastră pe front şi limitează utilizarea mai multor tipuri de drone, inclusiv a celor capabile să intercepteze drone ruseşti cu reacţie, care pot atinge viteze de până la 600 km/h, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Această problemă trebuie ridicată din nou astăzi cu partenerii noştri de la toate nivelurile: viteza este esenţială atunci când vine vorba de protejarea vieţilor", a subliniat el într-o postare pe Facebook.

Săptămâna trecută, Kievul a acuzat Washingtonul că limitează în mod deliberat vitezele la care reţeaua de sateliţi SpaceX a lui Elon Musk poate fi utilizată eficient, după ce preşedintele american Donald Trump a criticat atacurile ucrainene împotriva rafinăriilor ruseşti.

Ucraina foloseşte sistemul SpaceX pentru comunicaţii pe câmpul de luptă, atacuri de rază medie împotriva teritoriilor ocupate de Rusia şi drone interceptoare. De asemenea, foloseşte sistemul civil Starlink, dar nu şi pentru operaţiuni militare.

Surse ucrainene au menţionat restricţii miercurea trecută. Aceste restricţii însemnau că semnalul dintre un satelit şi o antenă ar fi întrerupt atunci când aceasta din urmă depăşea aproximativ 160 km/h, complicând în special misiunile dronelor interceptoare şi anumite atacuri de rază medie.

Elon Musk a declarat miercuri că orice încetinire a Starshield în Ucraina este responsabilitatea administraţiei SUA, nu a SpaceX.

Preşedintele SUA, la rândul său, a afirmat că nu a dat ordinul de a reduce versiunea militară a reţelei de sateliţi a lui Elon Musk.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat, de asemenea, luni că nu a existat "nicio pauză" în schimbul de informaţii cu Kievul, îndemnându-l pe Volodimir Zelenski să se concentreze asupra modului de "a pune capăt războiului".

Deşi Rubio a declarat că nu poate comenta ultimele atacuri, el a respins afirmaţia lui Zelenski potrivit căreia, săptămâna trecută, ar fi fost suspendată furnizarea unor date esenţiale de avertizare timpurie privind lansările de rachete ruseşti, conform dpa.

„Nu ştiu de unde are aceste informaţii sau de ce face astfel de declaraţii în faţa presei", a spus Rubio. Ceea ce ar trebui să-l preocupe - şi ceea ce ne dorim să fie prioritar - este să pună capăt războiului", a mai declarat Rubio.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Hanz von Foerster / mulțime de oameni la un concert
1
„Apocalipsa: vineri, 13 noiembrie 2026”. De ce a prezis un grup de cercetători în anii...
Ciuperca
2
Un culegător de ciuperci polonez a găsit „Viagra din Himalaya”, o trufă rară care poate...
BUCURESTI - CONFERINTA - PSD SI PNL SECTOR 1 - 25 NOI 2022
3
Florin Manole, ministrul propus la „Muncă” susţine „ferm” indexarea pensiilor, eliminarea...
Blood pressure measurement in progress
4
Ce activitate simplă poate reduce tensiunea arterială mai mult decât 30 de minute de...
Sfântul Luca 2026. Sursă Foto Getty Images
5
Sărbătoare în calendarul ortodox: Cine își serbează onomastica și cui trebuie să-i urezi...
”Sancțiune istorică” pentru Manchester City: doi ani în liga a doua!
Digi Sport
”Sancțiune istorică” pentru Manchester City: doi ani în liga a doua!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Volodimir Zelenski.
„Bineînțeles”. Zelenski a anunțat ce va face dacă vor fi organizate alegeri pe timp de război. Condiția pentru organizarea scrutinului
Marco Rubio, secretarul american de Stat, inconjurat de microfoane
Marco Rubio îl contrazice pe Volodimir Zelenski pe tema schimbului de informații SUA - Ucraina: „Nu știu de unde scoate aceste lucruri”
Volodimir Zelenski
SUA au reluat furnizarea de informații militare către Ucraina, afirmă Zelenski
volodimir zelenski profimedia
Zelenski îl acuză pe Trump că face presiuni asupra Ucrainei pentru a o determina să capituleze: „Are o relație bună cu Putin”
Volodimir Zelenski și Donald Trump.
Trump, nou atac la adresa lui Zelenski: Nu vrea să pună capăt acestui război şi probabil că niciodată n-a vrut
Recomandările redacţiei
Ilie Bolojan
Val de demisii: demnitarii PNL renunță la funcții, la cererea...
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Au început audierile miniștrilor din Guvernul Luca Niculescu: Avize...
nicusor dan
Nicușor Dan: Dialogul cu experții europeni este esențial. Ce a...
statueta justitie
De ce nu va ajunge la închisoare elevul care a înjunghiat o...
Ultimele știri
Avertizare RO-ALERT de urs transmisă la Câmpina din cauza unei fotografii realizate cu ajutorul inteligenţei artificiale
Ilie Bolojan face bilanţul mandatului de premier: Dacă nu am fi început o reformă, ar fi urmat o criză care ar fi lovit ţara întreagă
România, locul 18 la Campionatul European de Securitate Cibernetică 2026. Cine sunt cei 10 membri ai echipei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața se schimbă în bine pentru 3 zodii pe 20 octombrie 2026. Norocul revine de partea lor, iar greutățile...
Cancan
'Profetul Apocalipsei', o nouă predicție BULVERSANTĂ, după ce a prezis pandemia Covid-19: 'Se va întâmpla în...
Fanatik.ro
Eroul din Bistrița purta tricoul Rapidului: a sărit să-și apere profesoara și a fost înjunghiat. Motivul...
editiadedimineata.ro
Rusia intensifică presiunile asupra presei. Redactorul-șef al Novaya Gazeta, dus la audieri
Fanatik.ro
„Există riscul ca FCSB să piardă play-off-ul!” Avertisment dur pentru Gigi Becali și Laurențiu Reghecampf
Adevărul
Cu cât timp înainte se poate depune dosarul de pensionare și cât durează până intră prima pensie
Digieconomic
Pensia de invaliditate: cine poate beneficia, cum se obține și care este diferența față de pensia de handicap
Digi FM
Un preot a murit în timpul slujbei, strivit de un crucifix uriaș. Cu câteva clipe înainte, vorbise despre cât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ministrul de Interne din Franța a făcut anunțul mult așteptat, după protestele violente de la Paris
Pro FM
Elton John, mărturisiri despre George Michael și lupta acestuia cu dependența: "Nu poți ajuta pe cineva care...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sylvester Stallone și Arnold Schwarzenegger nu se suportau deloc: "Ne uram cu adevărat". Cum au ajuns...
Adevarul
Un expert analizează propunerile Guvernul Niculescu privind Securitatea și Apărarea: „Fără Republica Moldova...
Newsweek
CCR decide joi dacă formula de calcul a pensiilor e constituțională. Care pensionari vor fi afectați? Și cum?
Digi FM
Inna, nașă de botez într-o ținută care a atras toate privirile. Ce a făcut artista înainte să intre în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ora de iarnă 2026. Când se schimbă ceasurile și de ce ne putem simți mai obosiți, deși dormim o oră în plus
Digi Animal World
Un cățel a devenit viral după ce și-a revăzut stăpânul. Cum a reacționat după ce acesta a lipsit doar o oră...
Film Now
Ben Affleck, despre colaborarea cu Bruce Willis pe platourile de la "Armageddon: "Îl iubesc. Este cel mai...
UTV
Mădălina Ghenea a ales o rochie neagră din dantelă la Bucharest Fashion Week. A continuat seara în club până...