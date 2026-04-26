Vizita regală britanică la Washington din 1939 și petrecerea care a pus la încercare relațiile dintre Statele Unite și Marea Britanie

Petrecerea în grădină de la Washington ar fi putut schimba cursul celui de-al Doilea Război Mondial — dacă soția ambasadorului britanic ar fi dat dovadă de mai multă diplomație în ceea ce privește lista invitaților. Vizita regelui George al VI-lea din iunie 1939, prima efectuată de un monarh britanic în exercițiu de la declararea independenței Statelor Unite în 1776, a stârnit atât așteptări, cât și îngrijorare, notează The Washington Post.

Unii politicieni de la Washington „erau extrem de entuziasmați de această oportunitate”, a declarat Katherine Scott, istoricul Senatului. „Dar erau și foarte îngrijorați că nu vor proceda corect, că nu vor cunoaște și nu vor respecta protocolul. Vrem să le arătăm că suntem independenți, dar, în același timp, nu vrem să părem niște neștiutori”.

Pe lângă toate acestea, lumea se îndrepta cu pași repezi spre un conflict mondial. Izolaționismul american tensionase relațiile dintre Marea Britanie și Statele Unite. Germania nazistă amenința Europa, iar Londra făcea presiuni asupra Washingtonului să aleagă o tabără.

În această săptămână, nepotul lui George, regele Charles al III-lea, se deplasează la Washington, confruntându-se cu preocupări similare: temerile tot mai mari legate de extinderea războiului, ascensiunea mișcării „America First” și misiunea de a restabili legăturile anglo-americane.

Când George a venit în vizită, Hitler invadase Cehoslovacia și amenința Polonia. Marea Britanie promisese să apere Polonia, dar avea nevoie de avioane, arme și muniție americane.

Americanii erau însă împărțiți în privința implicării lor. Vânzarea de arme către puterile aliate fusese tocmai ceea ce atrăsese Statele Unite în Primul Război Mondial: submarinele germane începuseră să scufunde navele comerciale americane care transportau provizii peste Atlantic.

„Acest lucru este încă proaspăt în memoria celor care au ocupat funcții în Senatul Statelor Unite și în Camera Reprezentanților a Statelor Unite în anii 1930”, a spus Scott. „Trecuse abia o generație de la declararea păcii”.

Peste 100.000 de americani au fost uciși în anii 1917 și 1918, iar alți 200.000 au fost răniți. Congresul, temându-se de o repetare a situației, a adoptat Legea neutralității în 1935, interzicând producătorilor americani de armament să vândă „arme, muniție și echipamente de război” în străinătate.

În 1939, președintele Franklin D. Roosevelt făcea presiuni asupra Congresului pentru a revizui legislația, astfel încât Statele Unite să poată veni din nou în ajutorul Marii Britanii și Franței în lupta împotriva Germaniei. Însă în calea sa stăteau izolaționiștii.

„Ceea ce numim legislație privind neutralitatea nu este de fapt o astfel de legislație; este ceea ce s-ar putea numi legislație privind pacea”, a declarat reporterilor senatorul William Borah, republican din Idaho și membru al Comisiei pentru relații externe. Unii membri ai Congresului făceau presiuni pentru a suspenda lucrările la începutul lunii iunie, ceea ce ar fi împiedicat luarea oricăror măsuri până în luna ianuarie a anului următor.

De obicei, când Congresul își suspendă lucrările, membrii se întorc în statele și circumscripțiile lor. Dar în 1939, nimeni nu pleca nicăieri. Britanicii se apropiau.

Obiectivul diplomatic al vizitei regale era acela de a-i cuceri pe americanii de care putea depinde supraviețuirea țării lor. Prima oprire a fost la Washington, unde Ambasada Britanică urma să organizeze o petrecere în grădină pentru aproximativ 1.300 de membri ai elitei. Sarcina de a alege invitații i-a revenit soției ambasadorului britanic, Sir Ronald Lindsay, Lady Elizabeth Lindsay.

Evenimentul a devenit rapid subiectul principal al discuțiilor în cercurile mondene din Washington. Ziarele au dezbătut chestiunile legate de eticheta regală: codul vestimentar, lungimea fustelor și dacă a face o reverență în fața reginei constituia o trădare a democrației americane sau era pur și simplu un gest de politețe. Firma de catering a comandat 2.700 de sendvișuri și 25.000 de căpșuni, a relatat ziarul The Post.

Însă, odată cu trimiterea invitațiilor, a devenit evident că misiunea britanică comisese o gafă diplomatică. Mai important decât cine figura pe lista invitaților era cine lipsea de pe ea. Soțiile membrilor Congresului, în special, au fost consternate să afle că majoritatea dintre ele fuseseră omise. S-a vorbit chiar despre o „a doua Revoluție Americană”.

„Au reușit, dintr-o singură lovitură, să insulte jumătate din Senat, trei sferturi din Camera Reprezentanților și întreaga presă de la Washington”, scria jurnalista Helen Lombard în cartea sa din 1939, „The Washington Waltz”.

Nici liderul minorității din Senat, Charles McNary, republican din Oregon, nici soția sa nu primiseră o invitație. Nici senatorul Hiram Johnson, republican din California și un izolaționist influent, nu fusese invitat. „La urma urmei, Senatul este doar organismul care încheie tratate în numele Statelor Unite, nu un registru al înaltei societăți”, a spus el.

Casa Albă, Departamentul de Stat și Ambasada Marii Britanii au fost bombardate cu telefoane și scrisori de protest. Soțiile membrilor Congresului își făceau griji cu privire la ce ar putea crede alegătorii soților lor. Ziarul The Washington Post a publicat „The Art of Crashing”, o rubrică care propunea tehnici pentru a se strecura la petrecere: deghizarea în curier sau vopsirea părului în alb pentru a părea mai în vârstă.

Sir Ronald, vorbind cu reporterii, a înrăutățit imediat situația. „Petrecerea în grădină e ca în rai, știți”, a spus el. „Unii sunt aleși, alții nu”. Nici Lady Elizabeth nu s-a lăsat impresionată. „Capul mi-e însângerat, dar nu m-am lăsat înfrântă”, a spus ea.

Într-o ultimă încercare, soțiile senatorilor au apelat la a doua doamnă, Mariette Garner, pentru a-l convinge pe soțul ei, vicepreședintele John Nance Garner, de importanța politică a redeschiderii listei de invitați. Cu câteva zile înainte de petrecere, Lady Elizabeth a trimis invitații celorlalți senatori și soțiilor acestora. „Viața de familie a multor senatori americani a devenit ceva mai puțin complicată astăzi, când s-a răspândit vestea că, până la urmă, ei și soțiile lor vor putea participa la petrecerea în grădină organizată în onoarea regelui George și a reginei Elisabeta”, a relatat The Evening Star.

Cu toate acestea, membrii Camerei Reprezentanților au fost, în mare parte, lăsați pe dinafară.

Regele Charles urmează să sosească luni în SUA împreună cu soția sa, regina Camilla. Ambasada Britanică are în plan o altă petrecere în grădină. Actualul ambasador britanic, Sir Christian Turner, împărtășește sentimentele predecesorilor săi.

„Nu există nimic mai onorant decât să organizezi, în calitate de ambasador, o vizită de stat pentru șeful statului tău, pentru monarhul tău. Probabil că nici nimic nu este mai stresant”, a spus el. „Listele de invitați sunt un adevărat coșmar, pentru că toată lumea vrea să participe la aceste evenimente extraordinare, iar spațiul și capacitatea de primire sunt întotdeauna limitate”.

Soția sa, Lady Claire Turner, la fel ca Lady Elizabeth înaintea ei, se ocupă de organizare. „Ne-am gândit mult la meniuri, la modul în care putem prezenta un fel de ceai tipic englezesc”, a spus ea. „Așa că avem sendvișuri cu somon afumat, carne de vită englezească și, așa cum v-ați aștepta, scones cu smântână și gem”.

Când a fost întrebată despre lista de invitați, a râs. „Păi, asta nu ține de mine. Dar a fost o sarcină dificilă, da, pentru că, evident, este un eveniment foarte căutat, dar sperăm că am inclus cât mai multe persoane posibil”.

În 1939, sute de mii de oameni s-au adunat de-a lungul bulevardului Constitution pentru a-i întâmpina pe George și pe soția sa, regina Elisabeta. (Fiica lor în vârstă de 13 ani, viitoarea regină Elisabeta a II-a, a rămas acasă, la Windsor Lodge.) Indiferent de indignarea care cuprinsese cercurile mondene din Washington, aceasta nu se răspândise în rândul publicului american.

Mass-media a declarat că petrecerea în grădină și turneul au fost un succes. „O lovitură de măiestrie diplomatică”, a afirmat publicația engleză Huddersfield Examiner.

Dar oare a fost așa? Congresul nu a revizuit Legea neutralității. „Prin faptul că a jignit inițial sentimentele majorității membrilor Senatului”, scria The Post la acea vreme, „Ambasada Britanică a jignit persoanele care dețin cheia deciziei privind posibilitatea ca Congresul să revizuiască în acest an legea neutralității pentru a veni în ajutorul Marii Britanii și Franței, au subliniat unii observatori”.

Abia după ce Germania nazistă a invadat Polonia la 1 septembrie și Marea Britanie și Franța au intrat în război, Congresul a ridicat embargoul asupra armelor. Doi ani mai târziu, Japonia a atacat Pearl Harbor, iar Statele Unite au intrat în război.

„Petrecerea în grădină se terminase”, scria Helen Lombard. „Încă nu s-a inventat instrumentul care să măsoare efectul vanității rănite asupra istoriei lumii. Acel eveniment celebru ar fi fost un prim experiment interesant”.

