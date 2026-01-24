Live TV

Vizită simbolică a unei nave americane la baza navală Ream din Cambodgia, lângă nave chineze

Data publicării:
nava razboi - sua
Foto: Luisa Gonzalez via Reuters

O navă de război americană a acostat la baza navală Ream din Cambodgia, fiind prima vizită de acest gen de la renovarea bazei de către China, potrivit Agerpres, care citează AFP. Nava a acostat la aproximativ 150 de metri de alte două nave de război chineze.

USS Cincinnati, o navă concepută pentru lupta la țărm, a acostat sâmbătă, 24 ianuarie, la aproximativ 150 de metri distanță de două nave de război chineze. Este prima navă americană care a acostat în baza navală de la renovarea acesteia.

„Avem privilegiul şi onoarea de a fi aici în calitate de prima navă a Marinei SUA care acostează la baza navală Ream şi sperăm că acesta este începutul unei tradiţii şi unei prietenii de durată", a declarat căpitanul Andrew J. Recame, potrivit sursei citate.

Baza, situată în sud-vestul Cambodgiei, a fost inițial construită parțial cu fonduri americane, iar China contribuie la îmbunătăţirea acesteia din 2022. 

Washingtonul se teme că ar putea oferi Beijingului o poziţie strategică la gurile Mării Chinei de Sud, revendicată aproape în întregime de gigantul asiatic. De cealaltă parte, Cambodgia a afirmat că nicio putere străină nu va avea controlul exclusiv asupra acestei instalații.

Potrivit unui comunicat de presă al bazei, vizita de cinci zile a navei americane are ca scop „promovarea cooperării dintre cele două ţări" şi demonstrarea angajamentului Phnom Penh de a „implementa o politică deschisă şi transparentă".

Infrastructura a fost inaugurată în aprilie 2025 de prim-ministrul cambodgian Hun Manet, alături de o delegaţie a armatei chineze, care a declarat la acea vreme că navele din alte ţări pot ancora aici. Aproximativ două săptămâni mai târziu, două nave de război japoneze au fost primele care au făcut escală în acest port.

Conform sursei citate, sub conducerea fostului premier Hun Sen, tatăl lui Hun Manet, Cambodgia a primit miliarde de dolari în investiţii chineze în infrastructură, în timp ce relaţiile sale cu Washingtonul s-au deteriorat. 

