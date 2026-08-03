Live TV

Vladimir Osecikin, criticul Moscovei, își suspendă activitatea. De ce a cedat inamicul public numărul unu al Kremlinului

Data publicării:
Disidentul rus Vladimir Osecikin. Foto Profimedia
Disidentul rus Vladimir Osecikin. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„Am ieșit din închisoare chel și fără dinți”

A expus crimele Kremlinului, acum renunță: Vladimir Osecikin, denunțătorul cazurilor de tortură, își încheie activitatea, scrie focus.de. De ce demisionează inamicul public numărul unu al Rusiei.

Este considerat una dintre principalele ținte ale serviciilor de informații rusești din Europa. Acum a anunțat că va suspenda activitatea platformei sale Gulagu.net, care a expus tortura în Rusia. 

Fondatorul Gulagu.net a provocat daune informaționale grave regimului de la Moscova. Printre altele, a publicat nenumărate înregistrări video care dovedesc tortura sistematică în coloniile penale rusești și a expus recrutarea de mercenari în închisori.

Decizia sa de a abandona lupta se datorează fragmentării profunde a opoziției: „Opoziția rusă a fost destructurată printr-o serie de operațiuni de informații; nu am reușit să ne reunim”, a declarat Osecikin într-un interviu acordat postului de televiziune ntv . Nu a mai putut tolera tăcerea multora dintre camarazii săi. În plus, consideră dreptul internațional ca fiind în criză. A devenit o „chestiune marginală”: „Pentru că noi – și împreună cu noi toți cei care ne opunem torturii, violenței și războiului – ne aflăm într-o criză globală. Mulți dintre colegii mei tac. M-am săturat de tăcere, pentru că dăunează nu doar misiunii noastre, ci întregii lumi. Dreptul internațional este în criză, drepturile omului au devenit o problemă marginală. Miliardarii și cei care se autopromovează domină titlurile ziarelor, în timp ce moartea zilnică a devenit norma. În această situație, ne-am pierdut echilibrul”.

„Am ieșit din închisoare chel și fără dinți”

Osecikin critică și Parlamentul European, Consiliul Europei și alte instituții: „Pentru că nu putem ajunge nicăieri cu materialele pentru care oamenii și-au riscat viața, în timp ce este ușor să vorbești cu alții”.

Drumul său către a deveni un critic temut al Kremlinului a început în custodia Rusiei. Ca antreprenor, a devenit ținta autorităților corupte, a fost arestat și supus anilor de abuzuri. „Am ieșit din închisoare chel și fără dinți”, a declarat el pentru ntv, descriind evenimentele din acea perioadă. După eliberare, a fondat proiectul Gulagu.net în 2011 pentru a expune tratamentul arbitrar din coloniile penale ale Rusiei.

„Am petrecut peste patru ani în închisoare pentru o crimă pe care nu am comis-o; mi-au luat averea și patru ani din viața mea. În același timp, am văzut cum Kremlinul l-a cooptat chiar și pe autorul cărții „Arhipelagul Gulag”: Putin i-a înmânat lui Aleksandr Soljenițîn un premiu, iar pentru Occident, aceasta a fost imaginea unui președinte democrat. Am fost închis în condiții îngrozitoare în acea perioadă. Știam că, pentru a scăpa de această soartă, aveam nevoie de o rețea independentă de rude ale deținuților, foști deținuți, activiști pentru drepturile omului și jurnaliști - construită folosind instrumentele secolului XXI”, a spus el.

„Pentru sistem, nu sunt un concurent politic, ci cineva care îi expune secretele murdare”, a declarat el pentru ntv. „Analiștii îmi spun că, după Navalnîi , sunt ținta numărul unu a serviciilor rusești. Pentru că am documentat crime de război și am adus din țară martori importanți din Ministerul Apărării și din sistemul de lagăre.”

Dar acum trasează o linie amară sub toate acestea și pune capăt activității. Munca sa l-a pus în pericol extrem, un pericol care l-a urmărit chiar și în exilul din Franța. El, o parte din familia sa și echipa sa sunt sub protecția poliției. „În octombrie 2023, patru agenți ruși care plănuiau asasinarea mea au fost arestați”, spune Osecikin.

„Am văzut lumea democratică unindu-se; un tribunal internațional părea posibil. Apoi, în 2024, lumea mea, deja cu susul în jos, a fost din nou dată peste cap. Una dintre primele acțiuni ale președintelui Donald Trump în funcție a fost impunerea de sancțiuni judecătorilor și procurorilor Curții Penale Internaționale. La scurt timp după aceea, ancheta și-a pierdut efectiv conducerea. Am văzut scena îngrozitoare din Biroul Oval dintre Zelenski și Trump, când președintele Statelor Unite l-a atacat pe președintele unei țări atacate. Și acum două săptămâni, secretarul de Stat Marco Rubio a anunțat într-o declarație de politică publică că Statele Unite vor începe o campanie de desființare a Curții Penale Internaționale. Oriunde mă uit, nu mai avem nimic pe care să ne bazăm”, a mai explicat acesta.

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Kim Jong Un
1
Coreea de Nord acuză NATO că își extinde pregătirile de război prin planul privind...
Jean-Luc Mélenchon
2
Candidatul la președinția Franței care vrea să arunce în aer motorul franco-german al...
Vulcanul Etna a erupt din nou. Foto: Profimedia
3
Cele mai mari catastrofe de pe Pământ par să urmeze un misterios ciclu de 27 de milioane...
vladimir putin in birou
4
Reprimirea Rusiei la Jocurile Olimpice vine cu un preț pentru Putin: Bloggerii pro-război...
Depozitul Wildberries din Krasnodar, lovit de drone ucrainene.
5
Teoria Wildberries a înfrângerii Rusiei: Distrugerea „Amazonului rusesc”, mai...
Antrenorul de la Fiorentina s-a convins de Radu Drăgușin! Decizia luată, după meciul cu Real Madrid
Digi Sport
Antrenorul de la Fiorentina s-a convins de Radu Drăgușin! Decizia luată, după meciul cu Real Madrid
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Novorossiysk, Russia 08.18.2024 large sea vessel sailing cargo transportation Black Sea, port, Krasnodar Territory, Novorossiysk.
Rusia își schimbă strategia în Marea Neagră după „atacurile ostile cu drone”. Ce plan are Moscova pentru transportul mărfurilor
Universitatea atacată. Foto exilenova
Ucraina a atacat o universitate rusă care realizează sisteme de control al dronelor în Belgorod
operator-drona-ucraina
Dronele ucrainene au lovit încă 13 instalații energetice, de apărare și radar, provocând o pană de curent pentru forțele ruse
giorgia meloni face declaratii
La 40 de ani de la accidentul de la Cernobîl, Italia pregătește terenul pentru revenirea la energia nucleară
Explosion In Central Moscow
Un general de rang înalt ar fi putut fi ținta exploziei din restaurantul „Balzi Rossi” din Moscova
Recomandările redacţiei
Stâlpi de electricitate.
Claudiu Năsui: „Bulgaria cumpără ziua energie ieftină de la noi și...
sigla psd
Cum propune PSD să fie modificată legea integrității, după ce a picat...
Centrala nucleară de la Cernavodă.
Nuclearelectrica importă energie din Ucraina pentru a acoperi...
2026-07-28-4675
Noua lege a salarizării: Ce au negociat sindicatele din Sănătate...
Ultimele știri
Grindeanu neagă că au existat noi negocieri pentru un Guvern tehnocrat: „Tot ce vine dinspre Ciucu, vă recomand să nu credeţi”
Prefectul din Covasna a fost trimis în judecată de DNA. Acuzațiile aduse la adresa lui Ráduly István
UEFA îl amenință pe Gianni Infantino cu acțiuni în justiție
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii care atrag succes financiar pe 3 august 2026. Luna în Berbec le aduce oportunități și câștiguri...
Cancan
Cel mai controversat cuplu și-a mai dat o șansă: s-au împăcat! Primele imagini
Fanatik.ro
Lovitura lui Gigi Becali: „Îl ia la FCSB pe omul lui Mihai Rotaru. E foarte bun!” Exclusiv
editiadedimineata.ro
Franța expulzează o fostă directoare RT France, acuzată că a răspândit dezinformare pro-Kremlin
Fanatik.ro
Lovitură de teatru: KuPS – Universitatea Craiova se vede la TV! Cine transmite partida
Adevărul
Riscul unui cutremur de magnitudine 9 care ar devasta Coasta de Vest a SUA crește după o descoperire...
Playtech
Cât primește un deputat sau senator de la stat în fiecare lună. Salariu, diurnă, cazare și transport
Digi FM
Descoperire incredibilă pe o plajă din Sicilia. Turiștii au găsit pungi pline cu sute de mii de euro
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A întrebat-o direct pe Corinna despre starea lui Michael Schumacher și răspunsul l-a lăsat fără cuvinte
Pro FM
Sora Deliei a trecut prin spaima vieții ei: "M-am dus să-mi scot un tatuaj și am plecat cu suspiciunea de...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
„Să promit puțin și să ofer mult!” Robert Pattinson, pe marile ecrane, cu personaje negative, în cele mai...
Adevarul
Transportatorii reclamă prețuri speculative la carburanți: FORT cere intervenția urgentă a Guvernului și a...
Newsweek
Ce se întâmplă cu pensiile dacă Bolojan rămâne premier până la finalul anului. Mai pot crește? Veste rea
Digi FM
Emil Boc grădinarul. Primarul Clujului se mândrește cu recolta de roșii din propria grădină: "O satisfacție...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Pericolul invizibil din zilele caniculare. Câți litri de apă trebuie să bei vara și la ce alimente să ai...
Digi Animal World
Momentul în care un crocodil uriaș se apropie de două modele în timpul unei ședințe foto. Ce a pățit animalul...
Film Now
Stephen Baldwin explică de ce a renunțat la Hollywood în plină glorie: „Nu voiam să fiu Tom Cruise”
UTV
Laura Cosoi a publicat primele imagini cu fiica sa, Nina. „Travaliul nu este întotdeauna ușor”