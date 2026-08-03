Vladimir Osecikin, criticul Moscovei, își suspendă activitatea. De ce a cedat inamicul public numărul unu al Kremlinului

A expus crimele Kremlinului, acum renunță: Vladimir Osecikin, denunțătorul cazurilor de tortură, își încheie activitatea, scrie focus.de. De ce demisionează inamicul public numărul unu al Rusiei.

Este considerat una dintre principalele ținte ale serviciilor de informații rusești din Europa. Acum a anunțat că va suspenda activitatea platformei sale Gulagu.net, care a expus tortura în Rusia.

Fondatorul Gulagu.net a provocat daune informaționale grave regimului de la Moscova. Printre altele, a publicat nenumărate înregistrări video care dovedesc tortura sistematică în coloniile penale rusești și a expus recrutarea de mercenari în închisori.

Decizia sa de a abandona lupta se datorează fragmentării profunde a opoziției: „Opoziția rusă a fost destructurată printr-o serie de operațiuni de informații; nu am reușit să ne reunim”, a declarat Osecikin într-un interviu acordat postului de televiziune ntv . Nu a mai putut tolera tăcerea multora dintre camarazii săi. În plus, consideră dreptul internațional ca fiind în criză. A devenit o „chestiune marginală”: „Pentru că noi – și împreună cu noi toți cei care ne opunem torturii, violenței și războiului – ne aflăm într-o criză globală. Mulți dintre colegii mei tac. M-am săturat de tăcere, pentru că dăunează nu doar misiunii noastre, ci întregii lumi. Dreptul internațional este în criză, drepturile omului au devenit o problemă marginală. Miliardarii și cei care se autopromovează domină titlurile ziarelor, în timp ce moartea zilnică a devenit norma. În această situație, ne-am pierdut echilibrul”.

„Am ieșit din închisoare chel și fără dinți” Osecikin critică și Parlamentul European, Consiliul Europei și alte instituții: „Pentru că nu putem ajunge nicăieri cu materialele pentru care oamenii și-au riscat viața, în timp ce este ușor să vorbești cu alții”.

Drumul său către a deveni un critic temut al Kremlinului a început în custodia Rusiei. Ca antreprenor, a devenit ținta autorităților corupte, a fost arestat și supus anilor de abuzuri. „Am ieșit din închisoare chel și fără dinți”, a declarat el pentru ntv, descriind evenimentele din acea perioadă. După eliberare, a fondat proiectul Gulagu.net în 2011 pentru a expune tratamentul arbitrar din coloniile penale ale Rusiei. „Am petrecut peste patru ani în închisoare pentru o crimă pe care nu am comis-o; mi-au luat averea și patru ani din viața mea. În același timp, am văzut cum Kremlinul l-a cooptat chiar și pe autorul cărții „Arhipelagul Gulag”: Putin i-a înmânat lui Aleksandr Soljenițîn un premiu, iar pentru Occident, aceasta a fost imaginea unui președinte democrat. Am fost închis în condiții îngrozitoare în acea perioadă. Știam că, pentru a scăpa de această soartă, aveam nevoie de o rețea independentă de rude ale deținuților, foști deținuți, activiști pentru drepturile omului și jurnaliști - construită folosind instrumentele secolului XXI”, a spus el. „Pentru sistem, nu sunt un concurent politic, ci cineva care îi expune secretele murdare”, a declarat el pentru ntv. „Analiștii îmi spun că, după Navalnîi , sunt ținta numărul unu a serviciilor rusești. Pentru că am documentat crime de război și am adus din țară martori importanți din Ministerul Apărării și din sistemul de lagăre.” Dar acum trasează o linie amară sub toate acestea și pune capăt activității. Munca sa l-a pus în pericol extrem, un pericol care l-a urmărit chiar și în exilul din Franța. El, o parte din familia sa și echipa sa sunt sub protecția poliției. „În octombrie 2023, patru agenți ruși care plănuiau asasinarea mea au fost arestați”, spune Osecikin. „Am văzut lumea democratică unindu-se; un tribunal internațional părea posibil. Apoi, în 2024, lumea mea, deja cu susul în jos, a fost din nou dată peste cap. Una dintre primele acțiuni ale președintelui Donald Trump în funcție a fost impunerea de sancțiuni judecătorilor și procurorilor Curții Penale Internaționale. La scurt timp după aceea, ancheta și-a pierdut efectiv conducerea. Am văzut scena îngrozitoare din Biroul Oval dintre Zelenski și Trump, când președintele Statelor Unite l-a atacat pe președintele unei țări atacate. Și acum două săptămâni, secretarul de Stat Marco Rubio a anunțat într-o declarație de politică publică că Statele Unite vor începe o campanie de desființare a Curții Penale Internaționale. Oriunde mă uit, nu mai avem nimic pe care să ne bazăm”, a mai explicat acesta.

Editor : M.C