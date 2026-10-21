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Vladimir Putin a anunțat că Rusia va elibera un american condamnat pentru că ar fi luptat de partea Ucrainei

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Stephen Hubbard.
Stephen Hubbard. Foto: Profimedia Images
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Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a declarat că Rusia a fost de acord să elibereze un cetățean american care a fost încarcerat pentru că ar fi luptat de partea Ucrainei, relatează presa de stat, potrivit BBC

Cetățeanul american Stephen Hubbard a fost dus la aeroportul Pulkovo, a declarat Vladimir Putin în timpul discuțiilor cu emisarul american Steve Witkoff, la Sankt Petersburg.

Hubbard, originar din statul Michigan, avea 72 de ani când a fost condamnat la aproape șapte ani de închisoare într-o colonie penitenciară, în 2024.

Procurorii au declarat că acesta făcea parte dintr-o unitate de apărare din orașul Izium, în estul Ucrainei, în momentul în care a fost capturat de forțele ruse, cu doi ani înainte.

Sursa foto: Dojdi

Departamentul de Stat al SUA îl clasificase anterior pe Hubbard drept persoană „reținută pe nedrept”, iar marți, președintele american Donald Trump a declarat că a discutat cu Putin despre cazul acestuia.

„Urmăriți ce se va întâmpla”, le-a spus Trump reporterilor. „Ne-am concentrat asupra lui Hubbard”, a mai declarat acesta. 

BBC a contactat Casa Albă pentru a solicita un punct de vedere, mai scrie sursa citată. 

Editor : C.S.

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