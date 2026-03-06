Conducătorul rus Vladimir Putin a dat instrucțiuni unui grup de strategi politici și serviciilor militare ruse de informații să se amestece în alegerile parlamentare din Ungaria din aprilie, pentru a se asigura că actualul prim-ministru Viktor Orbán va câștiga, au raportat jurnaliști de investigație care colaborează cu serviciile de securitate europene.

Proiectul VSquare a descoperit că Putin i-a dat instrucțiuni primului său adjunct, Serghei Kiriienko, să se ocupe de operațiunile referitoare la Ungaria, informează European Pravda.

VSquare notează că Kiriienko a fost în spatele campaniei de interferență a Rusiei în alegerile prezidențiale din 2024 din Moldova, când Moscova ar fi folosit rețele de cumpărare de voturi, ferme de troli și activiști locali pentru a influența opinia publică împotriva președintei pro-occidentale Maia Sandu.

Se pare că o operațiune similară este în prezent pregătită în Ungaria, împreună cu Vadim Titov, șeful Direcției pentru Parteneriat Strategic și Cooperare a administrației ruse.

Conform planului, Rusia intenționează să trimită experți în manipularea rețelelor sociale la Ambasada Rusiei din Budapesta. Se pare că trei persoane au primit deja pașapoarte oficiale și diplomatice, care le-ar acorda un anumit nivel de imunitate.

Anchetatorii au descoperit, de asemenea, că Kiriienko are legături cu unii organizatori ai campaniei electorale a partidului Fidesz al lui Orbán.

Jurnaliștii VSquare observă că retorica anti-ucraineană a lui Orbán oferă o acoperire suplimentară campaniilor de dezinformare rusești, care tind să funcționeze cel mai bine atunci când ecosistemul informațional al unei țări este deja receptiv la acestea.

Recent, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că speră ca partidul lui Orbán să piardă alegerile viitoare, ceea ce ar putea face posibilă normalizarea relațiilor dintre Ucraina și Ungaria.

Zelenski a declarat anterior că speră ca „o anumită persoană” din UE (probabil Orbán) să înceteze să blocheze împrumutul UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, altfel ar putea da datele de contact ale acelei persoane forțelor armate ucrainene.

