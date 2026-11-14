Vladimir Putin ar mai avea un nepot, iar tatăl copilului este un coregraf pe nume Zelenski. Nașterea, înregistrată după aproape un an

Vladimir Putin ar avea un al patrulea nepot, după ce fiica sa cea mică, Katerina Tihonova, ar fi născut un băiat în august 2025, potrivit unor documente din registrele de stare civilă obținute de publicația rusă Agentstvo. Presupusul tată al copilului este coregraful Igor Zelenski, partenerul Katerinei Tihonova, însă băiatul a fost înregistrat cu numele de familie al mamei.

Potrivit Agentstvo, băiatul s-a născut la Moscova, pe 15 august 2025. Publicația îl indică drept presupus tată pe coregraful Igor Zelenski, care are o relație cu Tihonova. Copilul a fost însă înregistrat cu un alt nume de familie, Adrian Igorevici Tihonov, transmite Meduza.

Primul document care atestă nașterea a fost emis de Spitalul Clinic Central al Direcției pentru Administrarea Proprietăților Prezidențiale. Oficiul de stare civilă din cartierul Certanovo, Moscova, a eliberat certificatul de naștere abia pe 10 iulie 2026, la aproape un an de la nașterea copilului. Motivul întârzierii nu este cunoscut oficial.

Agentstvo sugerează că întârzierea ar putea avea legătură fie cu dorința familiei de a ascunde nașterea, fie cu eventuale complicații provocate de faptul că părinții au nume de familie diferite, Tihonova și Zelenski.

Katerina Tihonova s-a căsătorit în 2013 cu omul de afaceri Kirill Șamalov. În ianuarie 2018, s-a aflat că cei doi divorțaseră. Ulterior, Tihonova a început o relație cu Igor Zelenski, care era la acea vreme directorul artistic al Baletului de Stat Bavarez din München. Jurnaliștii au descoperit că cei doi au și o fiică, Elza, născută în 2017.

Vladimir Putin își ține familia departe de atenția publicului, în special pe fiii săi pe care i-ar avea cu fosta gimnastă Alina Kabaeva. Președintele rus mai are doi nepoți, copiii fiicei sale celei mari, Maria Voronțova. Tatăl unuia dintre copii este fostul soț al acesteia, omul de afaceri olandez Jorrit Faassen, iar tatăl celuilalt este Evgheni Nagornîi, manager în cadrul companiei Novatek.

Editor : M.I.