Vladimir Putin atacă din nou companiile IT din occident, promulgând o nouă lege împotriva acestora

Rusia încearcă să-şi consolideze controlul asupra Internetului şi să-şi reducă dependenţa de companiile şi ţările străine. Având în vedere acest scop, preşedintele rus Vladimir Putin a promulgat joi o lege care obligă marile companii IT din Occident să-şi deschidă filiale în Rusia, potrivit unui document publicat joi de către site-ul informaţiilor juridice guvernamentale, notează Reuters.



Deputatul Anton Gorelkin, din partea partidului de guvernământ Rusia Unită în Duma de Stat (camera inferioară rusă), a declarat că sub incidenţa acestei noi legi intră Facebook, Instagram şi WhatsApp, Twitter, TikTok, serviciul de publicitate Google AdWords şi YouTube, Viber, Telegram, precum şi serviciile de jocuri Steam, deținut de Valve Corporation, dar şi World of Tanks, deținut de compania Wargaming, conform Agerpres.

Deschiderea de filiale pe teritoriul Rusiei este necesară, potrivit acestei legi, pentru a lua în considerare cererile cetăţenilor, a pune în aplicare deciziile instanţelor şi agenţiilor guvernamentale şi de a restricţiona accesul la informaţiile interzise în Rusia.

De altfel, Moscova a dispus deja amendarea unor firme IT pe motiv că nu au șters conținut considerat ”ilegal” de partea rusă, a luat măsuri împotriva companiei Twitter, iar miercuri a deschis un nou dosar împotriva Google, invocând încălcarea legislației privind datele cu caracter personal.

