În timp ce liderii stăteau unul lângă altul, înainte să înceapă discuțiile, un jurnalist l-a întrebat pe Putin dacă se va angaja să nu mai ucidă civili, chiar în timp ce presa era evacuată din sală. Președintele rus pare că s-a făcut că nu aude întrebarea și a făcut mai multe grimase.

Preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin s-au întâlnit vineri faţă în faţă în Alaska, cu intenția declarată de a căuta soluții pentru războiul din Ucraina. Trump a spus că a avut o întâlnire „foarte productivă” cu Putin, cu are are o „relație fantastică”, dar a recunoscut că încă nu a ajuns la un acord de pace legat de Ucraina. Vladimir Putin a declarat că Trump înțelege, de asemenea, că Rusia are și ea „interese”. Președintele american a spus că urmează să îl sune pe Volodimir Zelenski și pe liderii NATO pentru a le spune detaliile convorbirii avute cu liderul de la Kremlin. La final, Trump i-a „mulțumit mult” lui „Vladimir” și i-a promis că „ne revedem curând”, la care Putin a replicat că următoarea întâlnire ar putea avea loc la Moscova.

