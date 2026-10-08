Live TV

Vladimir Putin l-a primit acasă pe Gerhard Schroeder, de ziua sa

Data actualizării: Data publicării:
Vladimir Putin Gerhard Schroeder
Foto: Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Vladimir Putin l-a primit miercuri la domiciliul său, de ziua sa de naştere, pe Gerhard Schroeder, a anunţat joi Kremlinul, în timp ce fostul cancelar german este criticat pentru legăturile sale cu preşedintele rus.

Miercuri „dimineaţă, Vladimir Putin a aflat din presă că Gerhard Schroeder se afla la Moscova pentru afaceri. Preşedintele l-a invitat pe vechiul său prieten să i se alăture”, a transmis Kremlinul pe Telegram, notează AFP preluată de Agerpres.

În acea zi, Putin sărbătorea împlinirea a 74 de ani. Kremlinul a publicat fotografii în care cei doi bărbaţi îşi strâng mâna zâmbind.

Presa rusă a dezvăluit săptămâna trecută că Schroeder, 82 de ani, care întreţine legături de lungă durată cu Putin, a fost numit în consiliul de supraveghere al Hyperglobus, un lanţ rusesc de supermarketuri care în trecut a aparţinut grupului german Globus.

Legăturile lui Gerhard Schroeder, cancelar german din 1998 până în 2005, cu Putin provoacă un sentiment de disconfort în Germania, ţară care este unul dintre principalii susţinători ai Ucrainei şi care are relaţii deosebit de tensionate cu Moscova.

După ce a părăsit cancelaria, el a lucrat pentru gigantul rus din domeniul gazelor Gazprom.

Din acest motiv, el a fost privat de avantajele acordate foştilor şefi de guvern germani din cauza apropierii sale de preşedintele rus, căruia i-a rămas fidel în ciuda ofensivei din Ucraina.

În luna mai a acestui an, Putin a sugerat ca Europa să îl aleagă pe Gerhard Schroeder ca mediator pentru rezolvarea conflictului. Această opţiune a fost rapid respinsă de cele 27 de ţări ale UE.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
diana stoica usr
1
Diana Stoica (USR) îl contestă pe Luca Niculescu: „A fost susţinut pe parcursul carierei...
August Hanning
2
Der Spiegel a dezvăluit statul pentru care ar fi spionat August Hanning, fostul șef al...
2026-10-08-4416
3
Luca Niculescu anunță că a găsit un punct comun după negocierile cu PSD, PNL și UDMR. Ce...
Venetian mask used by doctors during plagues.
4
„Părăsiți imediat Rusia”. SUA cer cetățenilor săi să fugă din țara dictatorului Putin din...
INSTANT_CALIN_GEORGESCU_DIICOT_014_INQUAM_Photos_George_Calin
5
Argumentele care au dus la arestarea preventivă a lui Călin Georgescu. Motivarea Curții...
Radu Naum, după ce a văzut imaginile de la Sibiu: ”Condamnați definitiv și irevocabil”. Ilie Dumitrescu: ”Urât”
Digi Sport
Radu Naum, după ce a văzut imaginile de la Sibiu: ”Condamnați definitiv și irevocabil”. Ilie Dumitrescu: ”Urât”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
colaj foto donald trump john bolton
Trump „încă mai crede că Putin este prietenul său”, afirmă fostul consilier pentru securitate națională al președintelui SUA
dobby
Putin e Dobby. O rusoaică a făcut un scandal monstru pentru că celebrul personaj expus într-o vitrină semăna prea mult cu dictatorul
clădiri distruse în Mîrnohrad
Noua strategie a lui Vladimir Putin: să facă orașele din Ucraina de nelocuit. „Scopul este să forțeze oamenii să plece”
profimedia-1049181433
Putin a încercat să transforme Republica Moldova în al doilea Belarus și s-o folosească împotriva UE și a Ucrainei, susține Maia Sandu
Bloc bombardat Priluki, Ucraina
Bilanțul după ziua lui Putin: valuri de rachete și drone, 32 de morți, dintre care cinci copii, într-o clădire rezidențială din Priluki
Recomandările redacţiei
provocare blackout tiktok
România a transmis „date confidențiale” la Bruxelles în cadrul...
BUCURESTI - TEMPLUL CORAL - COMEMORARE HOLOCAUST - 26 IAN 2026
Grindeanu respinge un guvern minoritar PSD sau tehnocrat și cere o...
George Simion.
„Deci vei fi premierul din guvernul PSD?” Comentariul lui George...
mintia
Prima turbină pe gaz a centralei Mintia a fost pornită. Bolojan: „Mai...
Ultimele știri
Coreea de Sud își recheamă ambasadorul din Ucraina din cauza escaladării disputei privind prizonierii de război nord-coreeni
Polonia a mobilizat avioane militare, în timp ce Rusia a lansat noi atacuri asupra vestului Ucrainei. Stare de alertă joi seara
Comisia Europeană a respins solicitările Italiei şi Greciei de relaxare a regulilor fiscale în contextul scumpirii energiei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
De la viața de lux la acuzații de fraudă. Monica Gabor, implicată într-un nou scandal financiar în SUA...
Cancan
CONFESIUNEA făcută de Valeriu Gheorghiță, după moartea colonelului (rtg.) Oana Ciobanu: 'Am cunoscut-o...
Fanatik.ro
Supercomputerul a calculat şansele de calificare ale României la Euro 2028! Naţionala lui Hagi, în pericol să...
editiadedimineata.ro
15 minute pe zi pentru ChatGPT: OpenAI dezvăluie cât de mult folosesc adolecenții inteligența artificială
Fanatik.ro
Ibrahimovici – Mitea, prima întâlnire din vestiarul lui Ajax! Dialog rasist în limba română: „Ce mai faci...
Adevărul
Din infernul atacului Hamas: cum a supraviețuit Eitan Halley masacrului de la festivalul Nova, prefăcându-se...
Playtech
Cum arată Petre Roman la 80 de ani și ce pensie încasează lunar. Cum a fost surprins la TV
Digi FM
Megan Fox, de nerecunoscut într-un clip devenit viral. Fanii au reacționat imediat: „S-a distrus singură”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Românul care a avut o avere de două milioane €, dar a cheltuit tot! În prezent câștigă 5.000 de lei: ”Din...
Pro FM
VIDEO Celine Dion a căzut pe scenă, în fața fanilor, la Paris. Ce s-a întâmplat în timpul concertului
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Ana de Armas, ținută îndrăzneață la Paris. Pantalonii foarte scurți, sacoul și cizmele cu toc i-au venit...
Adevarul
„Pisica s-a ascuns supat”. Substantivul care a stârnit un val de reacții: „Să ne râdem umpic”
Newsweek
Aviz pozitiv în Parlament pentru ca unii șoferi să ia pensie mai mare. „Munca încadrată la condiții deosebite”
Digi FM
Angelina Jolie și-a vândut casa din LA. Unde și-ar dori să trăiască și cine este vedeta care a cumpărat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Planta aromatică asociată cu o memorie mai bună și reducerea anxietății. Ce spun cercetările despre legătura...
Digi Animal World
Turiștii de pe o plajă din Australia, șocați de o creatură ieșită din ocean. Este considerată „cea mai...
Film Now
Michael Douglas dezvăluie numele actriței cu care a avut o aventură pe platourile de la „Basic Instinct”...
UTV
Mincu s-a căsătorit civil la doi ani de la divorț. „Și pentru o clipă, totul s-a oprit”