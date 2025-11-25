Vladimir Putin a avut parte de o primire spectaculoasă la sosirea în Kîrgîzstan, unde efectuează o vizită de trei zile. Autoritățile de la Bișkek au organizat o ceremonie amplă, cu câini de pază, vulturi dresați, călăreți și momente artistice tradiționale, un spectacol pregătit special în onoarea liderului de la Kremlin, aflat în drum spre un summit regional.

Kremlinul a anunțat că Putin va avea întâlniri informale cu președintele Sadîr Japarov, urmate de negocieri oficiale și de semnarea unei declarații de cooperare. Din delegația rusă fac parte miniștri și oameni de afaceri, inclusiv miliardarul Roman Abramovici. Liderul rus urmează să se întâlnească și cu președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko.

Aceasta este a doua vizită a lui Putin în Kîrgîzstan după declanșarea invaziei din Ucraina în 2022. Precedenta, în octombrie 2023, a fost prima deplasare externă după emiterea mandatului de arestare al Curții Penale Internaționale, care îl acuză de crime de război în legătură cu deportarea copiilor ucraineni.

Ultima zi a vizitei este rezervată summitului Organizației Tratatului de Securitate Colectivă, alianța militară condusă de Moscova, unde sunt așteptați lideri din mai multe state din regiune.

