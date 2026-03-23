Vladimir Putin, „principalul factor care determină migrația către Europa”, spune un comisar UE: „Întotdeauna este implicat”

Vladimir Putin este „principalul factor” care determină migrația către Europa, din cauza rolului pe care l-a jucat în alimentarea conflictelor din ultimul deceniu, a declarat un înalt oficial al UE, în contextul în care blocul european se pregătește pentru o posibilă creștere a numărului de persoane care fug din cauza războiului din Orientul Mijlociu, relatează Financial Times.

„Întotdeauna Putin este implicat în aceste mari valuri migratorii. Întotdeauna este vorba de Vladimir Putin”, a spus comisarul UE pentru migrație, Magnus Brunner, pentru sursa citată.

Oficialul a subliniat sprijinul acordat de președintele rus omologului său sirian, Bashar al-Assad, pe tot parcursul războiului civil izbucnit în 2011. Războiul civil din Siria a declanșat criza migrației din Europa în perioada 2015-2016, când peste 2 milioane de persoane au solicitat azil pe continent. Pe lângă sprijinul militar, Putin i-a permis lui Assad să se refugieze în Rusia la sfârșitul anului 2024, când regimul său a fost răsturnat. 

Al doilea val de migrație a fost format din „ucraineni care au venit în Uniunea Europeană — iar Vladimir Putin a fost din nou implicat”, a declarat Brunner, referindu-se la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina din 2022. De atunci, aproximativ 4,3 milioane de ucraineni au beneficiat de protecție temporară în UE.

În actualul conflict din Iran, chiar dacă acesta nu a fost declanșat de Rusia, „Vladimir Putin a susținut regimul de acolo”, a afirmat Brunner. „Așadar, el este, de fapt, principalul factor care determină migrația către Europa.”

Spre deosebire de anul 2015, când fostul cancelar german Angela Merkel a primit cu brațele deschise refugiații din Siria, țările europene doresc acum să prevină un aflux masiv de refugiați ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu declanșat de atacurile americano-israeliene asupra Iranului.

Brunner a declarat că „în acest moment nu observăm niciun flux provenit din Iran... dar, desigur, trebuie să fim vigilenți, deoarece situația se poate schimba de la o zi la alta”. 

Mai multe țări din UE, în frunte cu Italia și Danemarca, au insistat pentru adoptarea unor măsuri mai stricte, inclusiv închiderea frontierelor, pentru a împiedica sosirea persoanelor din Orientul Mijlociu și a preveni o situație similară cu criza din Siria.

Într-o scrisoare comună, Mette Frederiksen și Giorgia Meloni au avertizat că „nu putem risca o repetare a fluxurilor de refugiați și migranți către UE, așa cum s-a întâmplat în perioada 2015-2016”. Prim-miniștrii danez și italian au solicitat Comisiei Europene „să analizeze mecanismele care ar putea funcționa ca o frână de urgență, care să fie activată ca situație de forță majoră în cazul unor mișcări migratorii bruște și de amploare către Uniune”.

Aceasta ar putea include închiderea frontierelor Uniunii în cazul unor amenințări la adresa securității, a declarat un diplomat al UE. Țările UE au recurs la această măsură în trecut, de exemplu atunci când Rusia și Belarus au împins migranții peste graniță, în Polonia.

Brunner a declarat că ia „foarte în serios” astfel de solicitări din partea statelor membre. „Trebuie să analizăm cu adevărat această chestiune”, a spus Brunner. „Facem exact ceea ce ne cer statele membre.”

ONG-urile pentru drepturile omului, precum Amnesty International, au criticat aspru măsurile luate de Polonia anul trecut pentru a suspenda cererile de azil la frontiera cu Belarus, susținând că acestea erau „incoerente și incompatibile cu obligațiile impuse de dreptul internațional”.

Brunner a afirmat că UE este acum „mult mai bine pregătită decât era acum 10 ani”, menționând procedurile de azil derulate direct la frontiere și noile controale biometrice la frontieră ale Uniunii, care intră treptat în vigoare. „Acum putem vedea cine intră în Uniunea Europeană, când și pe unde”, a spus Brunner.

El a precizat că, dintre cei 40 de milioane de cetățeni din afara UE care s-au înregistrat pentru a intra în Uniune de când a început să funcționeze așa-numitul sistem de intrare/ieșire în octombrie, aproximativ 19.000 au fost respinși, inclusiv 500 care reprezentau o amenințare la adresa securității.

„Suntem conștienți de aspectul migrației... dar și de aspectul securității în ceea ce privește atacurile teroriste; trebuie să fim pregătiți și pentru asta”, a spus Brunner.

