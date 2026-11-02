Președintele rus Vladimir Putin „și-a dorit foarte mult” ca prima doamnă a SUA, Melania Trump, să medieze încetarea focului în orașul Oleșkî, ocupat de ruși, din regiunea Herson, a declarat Marc Beckman, consilierul ei principal, pentru Kyiv Independent.

„Președintele Putin și-a dorit foarte mult ca ea să participe și a scris, de asemenea, o scrisoare oficială în care explica că ea… ar fi recunoscută ca intermediar exclusiv din partea Rusiei”, a spus Beckman.

Beckman a precizat că armata rusă a propus devansarea cu două zile a încetării focului și extinderea ariei sale geografice dincolo de Oleșkî, în alte părți ale regiunii Herson, pentru a facilita livrările de ajutor umanitar și pregătirile pentru evacuare. Ucraina a fost de acord cu propunerea.

El a descris aceste schimbări ca pe un semn de bună-credință, afirmând că, până în prezent, ambele părți au cooperat în punerea în aplicare a acordului. „În cele din urmă, acțiunile lor vor vorbi de la sine, dar ceea ce am observat până acum este o cooperare extraordinară din partea ambelor părți”, a spus el, adăugând că ambele părți au respectat până în prezent termenii armistițiului.

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Au fost însă exprimate îngrijorări cu privire la adevăratele motive ale Rusiei de a accepta încetarea focului, precum și la acordul acesteia de a-i permite lui Trump să medieze procesul.

„Ei știu exact ce fac”, a declarat pentru Kyiv Independent John Foreman, CBE, fost atașat de apărare al Regatului Unit atât la Kiev, cât și la Moscova.

„Faptul că îi permit Melaniei să-și asume meritul le consolidează imaginea în fața bazei electorale MAGA ca promotori ai păcii înainte de alegerile de la jumătatea mandatului”, a adăugat el.

Orașul Oleșkî, care înainte de război avea o populație de aproximativ 24.000 de locuitori, se află sub ocupație rusă încă din primele zile ale invaziei rusești pe scară largă.

Editor : Sebastian Eduard