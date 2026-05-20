Vladimir Putin spune că relaţiile ruso-chineze sunt la un nivel fără precedent şi îl invită pe Xi Jinping în Rusia

Președintele rus Vladimir Putin, în prim-plan, și președintele chinez Xi Jinping participă la o ceremonie de bun venit la Marele Palat al Poporului din Beijing, miercuri, 20 mai 2026. Foto: Profimedia

Liderii Chinei şi Rusiei se întâlnesc miercuri pentru discuţii şi ceai, după vizita preşedintelui american Donald Trump de săptămâna trecută. „Legăturile dintre Rusia şi China sunt la un nivel fără precedent”, i-a spus preşedintele Vladimir Putin omologului său chinez Xi Jinping la Beijing. De asemenea, l-a invitat să viziteze Rusia anul viitor.

Preşedintele rus Vladimir Putin a ajuns marţi seară în China, la o întâlnire cu „bunul şi vechiul său prieten” Xi Jinping şi pentru a reafirma robusteţea legăturilor ruso-chineze, la câteva zile după primirea cu mare pompă a lui Donald Trump la Beijing.

Putin a aterizat marţi, puţin după ora locală 23:15 (18:15, ora României), pe Aeroportul Internaţional de la Beijing, unde a fost primit de către oficiali militari.

Vladimir Putin, în vârstă de 73 de ani, şi Xi Jinping, în vârstă de 72 de ani, urmează să discute despre mijloace de „consolidare” a parteneriatului strategic bilateral şi „să facă schimb de opinii despre marile probleme internaţionale şi regionale”, potrivit Preşedinţiei ruse.

Legăturile lor, alimentate de o perioadă de 13 ani comuni ca preşedinţi ai ţărilor lor, s-au consolidat şi mai mult după invazia Ucrainei de către Rusia, în februarie 2022.

Putin vizitează Beijingul anual de la invazia Ucrainei, pe fondul izolării Rusiei impusă de către Occident.

Însă relaţia lor este dezechilibrată, în contextul în care Rusia este puternic dependentă din punct de vedere economic de China - primul cumpărător de petrol rusesc vizat de sancţiuni.

Între subiectele pe care Xi şi Putin urmează să le abordeze se află marele gazoduct „Puterea Siberiei 2”, care ar putea, în cazul în care proiectul este finalizat, să lege Rusia de China prin Mongolia.

Moscova vede în el un debuşeu pentru hidrocarburile sale abandonate de către europeni.

Cei doi lideri, care au vrut să instaleze un ton cald înaintea vizitei, au discutat duminică despre „scrisorile de felicitări” cu ocazia a 30 de ani de parteneriat strategic bilateral.

Un purtător de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun, a salutat marţi „prietenia durabilă” dintre chinezi şi ruşi.

