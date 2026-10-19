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Vladimir Putin vrea un summit cu Donald Trump și Xi Jinping privind Ucraina

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Colaj foto: Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping / Surse foto: Profimedia Images
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Preşedintele rus Vladimir Putin a propus organizarea, luna viitoare, a unui summit cu preşedintele SUA, Donald Trump, şi liderul chinez Xi Jinping, pentru a negocia o soluţie la conflictul din Ucraina, care durează de patru ani, şi care ar favoriza Moscova, relatează Wall Street Journal, citând surse familiarizate cu discuţiile.

Summitul propus ar avea loc pe fondul îmbunătăţirii relaţiilor dintre Trump şi Putin, mai ales după ce preşedintele SUA a anunţat un acord privind achiziţionarea de motorină din Rusia şi a semnat vineri un decret prin care a ridicat sancţiuni cheie împotriva Moscovei, scrie News.ro.

Citând un fost ofiţer al serviciilor secrete ruseşti, informat cu privire la această chestiune, ziarul a precizat că sugestia lui Putin a fost făcută în cadrul unei convorbiri telefonice din 9 octombrie cu Trump, care a dus, de asemenea, la încheierea acordului privind motorina între cele două ţări, relatează Reuters.

Kremlinul a propus organizarea dialogului trilateral în marja viitorului summit al Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), se arată în articolul din WSJ, care citează surse familiarizate cu discuţiile. Summitul respectiv este programat să aibă loc în perioada 18-19 noiembrie la Shenzhen.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat pentru Journal că au loc discuţii cu privire la o potenţială întâlnire.

„Nu există încă o înţelegere clară cu privire la întâlnirea în sine sau la agenda sa potenţială, deşi toate cele trei părţi recunosc posibilitatea ipotetică ca o astfel de întâlnire să aibă loc”, a declarat el pentru Wall Street Journal.

Un înalt oficial american a declarat că Trump nu a fost de acord cu organizarea unui astfel de summit, dar că ar putea fi deschis acestei idei.

Acordul lui Trump cu Putin privind motorina şi ordinul executiv prin care se suspendă sancţiunile împotriva Moscovei au stârnit critici din partea preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care a avertizat că acest lucru l-ar încuraja pe Putin şi ar prelungi războiul.

Editor : B.E.

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