Live TV

„Voi schimba monarhia când voi ajunge rege”. Declarațiile emoționante făcute de Prințul William în cel mai recent interviu

Data actualizării: Data publicării:
Printul William
Prințul de Wales a declarat că va produce schimbări în sistemul monarhic atunci când va fi rege. Foto: Profimedia
Din articol
„Istoria poate fi o adevărată greutate” „Grijile și stresul legate familie - asta mă copleșește cel mai mult” „Sunt mândru de soția mea și de tatăl meu”

Prințul de Wales a declarat că va produce schimbări în sistemul monarhic atunci când va fi rege. Declarațiile au fost făcute într-un interviu despre care surse din palat spun că este cel mai deschis interviu al Prințului William, scrie BBC.

Prințul a vorbit cu actorul Eugene Levy în Windsor, pentru emisiunea Apple TV+ The Reluctant Traveller.

În timpul interviului, actorul l-a întrebat pe Prințul William despre viitorul său rol de rege.

„Cred că pot spune cu siguranță că schimbarea este pe agenda mea”, a spus el. „O schimbare definitivă pe care o accept și de care mă bucur. Nu mă tem de ea, asta este partea care mă entuziasmează, ideea de a putea aduce o schimbare. Nu prea radicală, dar schimbări care cred că trebuie să se întâmple.”

Actorulului Eugene Levy i-a fost și un tur al Castelului Windsor din partea Prințului William. În timpul turului, Prințul William a vorbit și despre istoria familiei sale.

„Istoria poate fi o adevărată greutate”

„Cred că, dacă nu ești atent, istoria poate fi o adevărată greutate și o ancoră prinsă în jurul tău și te poți simți sufocat și prea mult restricționat de ea. Și cred că este important să trăiești pentru aici și acum.”

Prințul William a subliniat importanța tradiției, dar spune că nu se teme să pună întrebări pentru a menține monarhia relevantă.

„Există momente când te uiți la tradiție și te întrebi, este ea încă potrivită scopului său astăzi? Este încă abordarea corectă? Îmi place să pun lucrurile la îndoială, asta vreau de fapt să spun.”

Cei doi au vorbit și despre familie, copii, intruziunea presei și despre faptul că sunt fani Aston Villa. Iar tensiunea de a face față faptului că atât tatăl, cât și soția sa se confruntă cu cancerul este o temă recurentă a schimburilor lor de replici.

„Grijile și stresul legate familie - asta mă copleșește cel mai mult”

„Chestiunile legate de familie mă copleșesc destul de mult. Știi, grijile și stresul legate familie - asta mă copleșește cel mai mult. Încercăm să ne asigurăm că le oferim securitatea și siguranța de care au nevoie. Și suntem o familie foarte deschisă, așa că vorbim despre lucrurile care ne deranjează și despre lucrurile care ne tulbură, dar niciodată nu știi pe deplin ce efecte poate avea. Așadar, este important să fim acolo unul pentru celălalt și să-i asigurăm pe copii că totul este în regulă,” a declarat William.

În timpul interviului, Prințul William evită să vorbească de relația cu fratele său, Prințul Harry. Îl menționează doar atunci când este întrebat despre experiența sa în familie regală, crescând sub supravegherea intensa cu care s-au confruntat mama și tatăl său.

„Sper să nu ne întoarcem la unele dintre practicile din trecut în care am crescut eu și Harry. Și voi face tot ce pot pentru a mă asigura că nu regresăm în această situație.”

„Sunt mândru de soția mea și de tatăl meu”

Într-o declarație pentru BBC, Levy a declarat că a fost surprins de cât de sincer a fost Prințul în timpul interviului. „Pentru mine, a fost doar o conversație. Nu mă gândeam la asta ca la vreo știre. Îmi spunea ce gândea și am putut să adiscutăm pur și simplu. A fost o zi suprarealistă pentru mine,” a spus actorul.

Prințul spune că vrea să creeze o lume de care fiul său ar fi mândru.

„Știi că viața este trimisă să ne testeze și pe noi și cu siguranță poate fi o provocare uneori, iar a fi capabil să depășești asta este ceea ce ne face să fim ce suntem. Sunt atât de mândru de soția mea și de tatăl meu, pentru modul în care s-au descurcat anul trecut. Și copiii mei s-au descurcat excelent.”

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vacanța de toamnă pentru elevi. Foto Getty Images
1
Vacanță pentru toți elevii în octombrie. Când se termină primul modul de cursuri din anul...
o femeie cu un ceas arată spre ora 12
2
Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în Europa: „Nu...
Vladimir Putin
3
Cum s-a transformat visul lui Vladimir Putin de demilitarizare a Ucrainei în cel mai mare...
small river after flood or storm. Aerial view, Romania
4
Cod roșu de inundații pe râuri din mai multe județe. Șefa ANM: Atenție maximă la...
Serghei Nariskin
5
Spionii lui Putin susțin că dronele care au ajuns în România și Polonia ar fi fost...
Acuzată că i-a distrus căsnicia lui Georgios Frangulis, Aryna Sabalenka a postat imaginile care fac înconjurul lumii
Digi Sport
Acuzată că i-a distrus căsnicia lui Georgios Frangulis, Aryna Sabalenka a postat imaginile care fac înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
drona atac
Zidul anti-drone și Santinela Estului. Explicațiile ministrului...
femeie cu mainile inghetatebin manusi
Alerte de vreme rea în jumătate de țară, cu temperaturi sub pragul...
parlamentul republicii moldova
Cum ar putea pierde partidul Maiei Sandu majoritatea în Parlamentul...
Mașină de poliție în zăpadă
Nisoare la munte: zonele în care drumarii intervin pentru...
Ultimele știri
Trump decretează „conflict armat” cu cartelurile drogurilor pe care le numește „organizaţii teroriste”
Marea Britanie acuză Rusia că îi bruiază sateliții militari „săptămânal”. „Sunt interesați de ceea ce facem”
Ministrul Sănătății anunță că nouă proiecte de spitale din PNRR vor fi construite cu finanțare europeană
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
steag uniunea europeana, marea britanie
UE și Marea Britanie, aproape de acord pe taxa pe carbon. Exportatorii britanici ar putea fi scutiți de la plata din 2026
556579279_1210068047811591_8118118483242275125_n
Regele Charles a vizitat o expoziție dedicată Reginei Maria a României, la Londra. „Este o mândrie deosebită”
o tanara nepaleza imbracata in rosu umple bagajul cu dulciuri
Viral pe TikTok: O tânără nepaleză plecată la muncă în Europa se întoarce după 2 ani acasă. Cu ce și-a umplut bagajele
andrew tate
Andrew Tate nu va fi urmărit penal pentru acuzațiile de abuz formulate împotriva sa într-un proces civil din Marea Britanie
vladimir putin
„Marea Britanie este deja în război cu Rusia”. Cum l-a descris fosta șefă a MI5 pe Vladimir Putin
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie sfidează orice regulă și pozează în costum de baie la 77 de ani: „Destest să-mi acopăr corpul!” Cum...
Cancan
TABEL ZODII | Care va fi cea mai ghinionistă/norocoasă zi din octombrie 2025, pentru fiecare zodie în parte
Fanatik.ro
Câți bani a câștigat, de fapt, Gigi Becali din Europa în ultimii 5 ani. Suma este una uriașă
editiadedimineata.ro
Cum să ai cel mai bun somn
Fanatik.ro
Georgina Rodríguez, o nouă lansare de succes. Anunțul făcut de iubita lui Cristiano Ronaldo
Adevărul
„Să îi lăsăm să le prindă!”. Răspunsul plin de cinism dat de Putin, întrebat despre dronele rusești din...
Playtech
Cum îți poți recupera averea dacă frații sau rudele refuză împărțirea moștenirii. Ce prevede Codul Civil
Digi FM
Ianis Hagi și soția lui, Elena, și-au botezat fiul născut acum o lună. Ce nume au ales pentru primul nepot al...
Digi Sport
Întrebat despre Denis Alibec, Gigi Becali a răspuns sec, în PATRU cuvinte
Pro FM
Ce relație are fiica lui Michael Jackson cu mătușa ei. Paris și Janet Jackson s-au întâlnit la Săptămâna...
Film Now
Nicole Kidman, prima apariție publică după ce a depus cererea de divorț de Keith Urban. Actrița nu și-a dorit...
Adevarul
Spoofing‑ul, escrocheria perfectă: cum ți se fură datele sau ți se accesează contul bancar. Chiar și...
Newsweek
Cum ar putea scăpa pensionarii de CASS la pensie? 2 decizii CCR care le-ar aduce bani la pensie
Digi FM
Radu Drăgușin și-a cerut iubita în căsătorie, într-un cadru spectaculos. Cine e partenera fundașului...
Digi World
De ce e mai sănătos pentru copii să crească alături de un câine decât lângă o pisică. Studiul care schimbă...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
O actriță de la Hollywood s-a despărțit de soțul ei după 28 de ani de căsnicie. Fuseseră implicați într-un...
UTV
David Măruță și Ilona Tand s-au despărțit după trei luni de relație. Ce spune Andra despre idila...