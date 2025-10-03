„Voi schimba monarhia când voi ajunge rege”. Declarațiile emoționante făcute de Prințul William în cel mai recent interviu

Prințul de Wales a declarat că va produce schimbări în sistemul monarhic atunci când va fi rege. Declarațiile au fost făcute într-un interviu despre care surse din palat spun că este cel mai deschis interviu al Prințului William, scrie BBC.

Prințul a vorbit cu actorul Eugene Levy în Windsor, pentru emisiunea Apple TV+ The Reluctant Traveller.

În timpul interviului, actorul l-a întrebat pe Prințul William despre viitorul său rol de rege.

„Cred că pot spune cu siguranță că schimbarea este pe agenda mea”, a spus el. „O schimbare definitivă pe care o accept și de care mă bucur. Nu mă tem de ea, asta este partea care mă entuziasmează, ideea de a putea aduce o schimbare. Nu prea radicală, dar schimbări care cred că trebuie să se întâmple.”

Actorulului Eugene Levy i-a fost și un tur al Castelului Windsor din partea Prințului William. În timpul turului, Prințul William a vorbit și despre istoria familiei sale.

„Istoria poate fi o adevărată greutate”

„Cred că, dacă nu ești atent, istoria poate fi o adevărată greutate și o ancoră prinsă în jurul tău și te poți simți sufocat și prea mult restricționat de ea. Și cred că este important să trăiești pentru aici și acum.”

Prințul William a subliniat importanța tradiției, dar spune că nu se teme să pună întrebări pentru a menține monarhia relevantă.

„Există momente când te uiți la tradiție și te întrebi, este ea încă potrivită scopului său astăzi? Este încă abordarea corectă? Îmi place să pun lucrurile la îndoială, asta vreau de fapt să spun.”

Cei doi au vorbit și despre familie, copii, intruziunea presei și despre faptul că sunt fani Aston Villa. Iar tensiunea de a face față faptului că atât tatăl, cât și soția sa se confruntă cu cancerul este o temă recurentă a schimburilor lor de replici.

„Grijile și stresul legate familie - asta mă copleșește cel mai mult”

„Chestiunile legate de familie mă copleșesc destul de mult. Știi, grijile și stresul legate familie - asta mă copleșește cel mai mult. Încercăm să ne asigurăm că le oferim securitatea și siguranța de care au nevoie. Și suntem o familie foarte deschisă, așa că vorbim despre lucrurile care ne deranjează și despre lucrurile care ne tulbură, dar niciodată nu știi pe deplin ce efecte poate avea. Așadar, este important să fim acolo unul pentru celălalt și să-i asigurăm pe copii că totul este în regulă,” a declarat William.

În timpul interviului, Prințul William evită să vorbească de relația cu fratele său, Prințul Harry. Îl menționează doar atunci când este întrebat despre experiența sa în familie regală, crescând sub supravegherea intensa cu care s-au confruntat mama și tatăl său.

„Sper să nu ne întoarcem la unele dintre practicile din trecut în care am crescut eu și Harry. Și voi face tot ce pot pentru a mă asigura că nu regresăm în această situație.”

„Sunt mândru de soția mea și de tatăl meu”

Într-o declarație pentru BBC, Levy a declarat că a fost surprins de cât de sincer a fost Prințul în timpul interviului. „Pentru mine, a fost doar o conversație. Nu mă gândeam la asta ca la vreo știre. Îmi spunea ce gândea și am putut să adiscutăm pur și simplu. A fost o zi suprarealistă pentru mine,” a spus actorul.

Prințul spune că vrea să creeze o lume de care fiul său ar fi mândru.

„Știi că viața este trimisă să ne testeze și pe noi și cu siguranță poate fi o provocare uneori, iar a fi capabil să depășești asta este ceea ce ne face să fim ce suntem. Sunt atât de mândru de soția mea și de tatăl meu, pentru modul în care s-au descurcat anul trecut. Și copiii mei s-au descurcat excelent.”

Editor : A.P.