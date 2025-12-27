Volodimir Zelenski a ajuns în Canada. Se întâlnește cu premierul Mark Carney, apoi discută cu liderii europeni

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit sâmbătă la Halifax, în Canada, pentru a se întâlni cu premierul Mark Carney, o escală înainte de întâlnirea sa prevăzută pentru duminică, în Florida, cu omologul său american Donald Trump, transmit AFP şi DPA.

''Am sosit la Halifax'', le-a indicat jurnaliştilor Serghei Nikiforov, purtător de cuvânt al lui Zelenski.

''Va exista o reuniune bilaterală între preşedinte şi premierul Carney, urmată de o conversaţie telefonică comună cu liderii europeni'', a adăugat el.

În Florida, este de aşteptat ca preşedinţii Zelenski şi Trump să abordeze chestiunea sensibilă a teritoriilor ucrainene, ca parte a negocierilor ce vizează încheierea războiului dintre Rusia şi Ucraina izbucnit în februarie 2022.

