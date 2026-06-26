Volodimir Zelenski a aprobat un plan de 40 de zile prin care vrea să forțeze retragerea Rusiei

Preşedintele ucrainean Volodimâir Zelenski a declarat joi, după ce s-a consultat cu şeful serviciului de securitate al ţării (SBU) cu privire la atacurile împotriva ţintelor ruseşti, că a aprobat o campanie de 40 de zile menită să „determine” Rusia să pună capăt războiului împotriva Kievului.

„Am aprobat desfăşurarea de către Serviciu a unei operaţiuni de 40 de zile menite să exercite presiune asupra statului agresor, cu scopul de a-l determina să pună capăt războiului”, a scris Zelenski pe Telegram.

De luni de zile, Ucraina a lansat valuri de atacuri cu rachete de rază medie şi lungă de acţiune asupra unor ţinte din Rusia sau din zonele controlate de Rusia, concentrându-se în principal pe industria petrolieră.

Şeful statului ucrainean a subliniat că, de câteva luni încoace, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) înregistrează cele mai bune rezultate în ceea ce priveşte apărarea poziţiilor Ucrainei pe front, graţie utilizării unor drone de diferite tipuri.

În ultimele luni, Ucraina şi-a intensificat campania de atacuri cu drone cu rază lungă de acţiune împotriva Rusiei, în special vizând infrastructurile energetice, cu scopul de a priva Kremlinul de o sursă de venit vitală pentru finanţarea efortului său de război.

În noaptea de joi spre vineri, cel puţin 28 de drone care se îndreptau spre Moscova au fost doborâte în decurs de aproximativ o oră, a anunţat primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin, citat de AFP.

„Specialiştii serviciilor de urgenţă intervin în locurile în care au căzut resturile”, a scris Sobianin pe Telegram.

Săptămâna trecută, un atac ucrainean a provocat un incendiu impresionant la o rafinărie din sud-estul Moscovei.

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Editor : C.L.B.