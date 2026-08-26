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Video Volodimir Zelenski a primit un cadou neobișnuit de la fostul campion american la box Terence Crawford. Cine e Freya

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catea
Sursa foto: X
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Din articol
„Bunicul ei, Athos, a supravieţuit ocupaţiei ruse în Bucea”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a primit marţi un cadou cel puţin neaşteptat: un căţeluş oferit de fostul campion american la box Terence Crawford, cu ocazia întâlnirii lor de la Kiev.

Puiul, o femelă American Pit Bull Terrier, se numeşte „Freya”. Numele ei nu a fost ales la întâmplare: face referire la viitorul sistem ucrainean de apărare antiaeriană „FREYJA”, menit să contribuie la protejarea ţării împotriva atacurilor aeriene şi balistice, relatează AFP, potrivit news.ro.

„Bunicul ei, Athos, a supravieţuit ocupaţiei ruse în Bucea”

Volodimir Zelenski a explicat personal simbolistica din spatele cadoului. Bunicul lui Freya, un câine pe nume Athos, a supravieţuit ocupaţiei ruse din Bucea, un oraş situat în apropierea Kievului, care a devenit unul dintre simbolurile atrocităţilor comise în timpul invaziei ruse.

„Bunicul ei, Athos, a supravieţuit ocupaţiei ruseşti din Bucea, iar acum Freya poartă numele viitorului sistem de apărare aeriană FREYJA, ca simbol al protecţiei noastre”, a explicat preşedintele ucrainean. Această întâlnire are loc în contextul în care Terence Crawford şi-a manifestat de mai mulţi ani sprijinul faţă de Ucraina.

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Volodimir Zelenski a subliniat că boxerul american îşi susţine ţara şi populaţia „încă din primele zile ale războiului”, potrivit unui mesaj publicat după întâlnirea lor. Preşedintele ucrainean i-a mulţumit sportivului pentru vizită, pentru sprijin şi pentru acest „cadou cald şi special”.

Editor : A.R.

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