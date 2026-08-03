Volodimir Zelenski a revocat-o din post pe ambasadoarea Ucrainei în SUA, Olha Stefanişîna

Preşedintele Volodimir Zelenski a revocat-o din post pe Olha Stefanişîna, ambasadoarea Ucrainei în Statele Unite, potrivit unui decret prezidenţial publicat luni pe site-ul Preşedinţiei ucrainene, relatează Ukrainska Pravda.

Stefanişîna, fost vicepremier, a ocupat această funcţie timp de aproape un an. Decretul privind numirea sa în funcţia de ambasador a fost semnat de Zelenski pe 27 august 2025.

Înainte de aceasta, Stefanişîna a fost timp de o lună reprezentantă specială a şefului statului pentru dezvoltarea cooperării cu SUA, după ce a ocupat anteror funcţia de viceprim-ministru pentru integrare europeană şi euroatlantică.

Revocarea ambasadoarei în SUA intervine în timp ce preşedintele Zelenski procedează la diverse schimbări de oameni în administraţie odată cu demisia neaşteptată a guvernului condus de Iulia Svîrîrdenko, după opt luni în funcţie.

Acuzaţii iminente de delapidare aduse ambasadoarei Ucrainei în SUA, Olha Stefanişîna, par să fi grăbit decizia de a remania guvernul la doar un an de la ultima reorganizare, a scris luna trecută POLITICO, potrivit News.ro.

„Stefanişîna trebuie să se întoarcă în Ucraina, iar noi avem nevoie de un ambasador puternic în America; de aceea au început schimbările acum", a declarat pentru POLITICO un oficial ucrainean de rang înalt, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a discuta despre chestiuni politice sensibile. „Olha trebuie să facă faţă acuzaţiilor autorităţilor anticorupţie, chiar dacă acestea nu sunt pe deplin juste la adresa ei, iar cazul în ansamblu este absurd”, a adăugat oficialul, care avea cunoştinţe directe despre aceste măsuri.

Stefanişîna nu a fost încă pusă oficial sub acuzare, dar ambasadoarea a fost implicată în mai multe anchete de corupţie iniţiate în 2019 şi 2025 de Biroul Naţional Anticorupţie al Ucrainei şi de Parchetul Special Anticorupţie. Anchetele vizează un caz de delapidare vechi de zece ani, în valoare de 2,5 milioane de hrivne (49.000 de euro), la Ministerul Justiţiei, achiziţionarea ilegală de bunuri ale statului ucrainean de către fostul soţ al lui Stefanişîna, precum şi un apartament luxos din centrul Kievului, înregistrat pe numele părinţilor ei, pe care Stefanişîna nu l-a declarat până când jurnaliştii nu l-au descoperit. Ambasadoarea a negat orice faptă ilegală.

Prim-ministrul demisionar Iulia Svîrîdenko ar urma să îi succedă la post Olhăi Stefanişîna, a dezvăluit deputatul ucrainean Iaroslav Jelezniak într-un videoblog referitor la ultima remaniere a lui Zelenski. În 2025, Svîrîdenko a contribuit la transformarea unui acord cu SUA privind mineralele critice, care iniţial era defavorabil Ucrainei, într-un acord benefic pentru ambele părţi. De asemenea, ea are relaţii bune cu actuala administraţie americană, a afirmat Jelezniak, un critic proeminent al lui Zelenski.

La sfârşitul lunii iulie, Stefanişîna negase că Zelenski nu i-ar fi cerut să demisioneze.

Editor : Ș.R.