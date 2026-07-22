Volodimir Zelenski a vorbit cu emisarii lui Donald Trump. Mesajul liderului de la Kiev după discuție: „Pacea este necesară”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat miercuri că a discutat cu trimişii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner pentru a „revitaliza diplomaţia” şi a găsi o cale de ieşire din războiul cu Rusia, într-un moment în care negocierile stagnează, relatează AFP şi Reuters.

„A fost o discuţie productivă şi importantă despre cum să revitalizăm diplomaţia şi să avansăm spre pace. Pacea este necesară - o pace demnă -, iar Ucraina este pregătită pentru ea de mult timp”, a declarat Zelenski pe X.

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La rândul său, preşedintele rus Vladimir Putin a declarat la sfârşitul lunii iunie că aşteaptă sosirea negociatorilor americani pentru a relua discuţiile, la mai bine de patru ani de la începerea războiului.

Eforturile de mediere ale SUA între Kiev şi Moscova au stagnat de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, la sfârşitul lunii februarie, atenţia Washingtonului fiind concentrată asupra Iranului. Negocierile sunt blocate, în special, din cauza problemei teritoriilor din Ucraina revendicate de Rusia. Moscova cere retragerea completă a armatei ucrainene din regiunea Donbas, din estul ţării - o solicitare pe care Kievul o respinge.

Discuţiile de miercuri vin după ce în ajun Volodimir Zelenski l-a înlocuit pe comandantul armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, aflat în centrul unui conflict cu fostul ministru al apărării, Mihailo Fedorov, privind modul de desfăşurare a războiului.

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Editor : A.M.G.