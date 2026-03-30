Volodimir Zelenski a vorbit la telefon cu Alexander Stubb, după ce două drone s-au prăbușit în sudul Finlandei

Kievul a prezentat scuze Finlandei după ce două drone s-au prăbuşit duminică în sud-estul acestei ţări, în apropiere de graniţa cu Rusia, a indicat luni purtătorul de cuvânt al diplomaţiei ucrainene, Gheorghi Tihii, citat de AFP, potrivit Agerpres. 

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut o convorbire telefonică luni cu omologul său finlandez Alexander Stubb, a indicat la rândul său preşedinţia ucraineană, fără a oferi detalii suplimentare.

„Am prezentat deja scuzele noastre părţii finlandeze în legătură cu acest incident”, a indicat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe ucrainean.

„Nicio dronă ucraineană nu a fost îndreptată spre Finlanda”, a dat el asigurări, fără să confirme în mod explicit dacă dronele căzute cu o zi în urmă în Finlanda erau ucrainene.

„Cauza cea mai probabilă este o deviere provocată de sistemele de război electronic ruseşti”, a adăugat diplomatul ucrainean.

„Ucraina a transmis deja toate informaţiile necesare pentru a clarifica toate circumstanţele”, a mai spus el.

Finlanda este unul dintre cei mai fideli aliaţi ai Ucrainei de la începutul invaziei ruse acum mai bine de patru ani.

Moscova lansează sute de drone împotriva Ucrainei în fiecare noapte, iar Kievul ripostează din ce în ce mai mult, vizând situri energetice şi militare de pe teritoriul rus.

În ultimele zile, Ucraina a informat că a lovit în mai multe rânduri instalaţii petroliere de pe coasta rusă a Golfului Finic.

Duminică, premierul finlandez Petteri Orpo a afirmat că este vorba probabil de drone ucrainene implicate în atacurile asupra infrastructurilor ruseşti în zonele din apropierea frontierei cu Finlanda.

Dispozitivele de bruiaj ruseşti ar fi putut să deturneze respectivele aparate de pe traiectoria lor, a apreciat el.

Iar luni, poliţia finlandeză a anunţat că o dronă ucraineană care s-a prăbuşit duminică lângă oraşul Kouvola transporta o încărcătură neexplodată, conform unei evaluări preliminare. Aparatul de zbor a fost ulterior detonat controlat de autorităţile finlandeze, a declarat poliţia.

„Într-o evaluare preliminară a autorităţilor, s-a descoperit că UAV-ul care s-a prăbuşit la nord de Kouvola avea ataşată o încărcătură neexplodată”, a anunţat poliţia finlandeză într-un comunicat de presă.

