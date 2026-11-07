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Volodimir Zelenski acuză Rusia că a folosit rachete nord-coreene pentru a lovi reţeaua energetică ucraineană

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Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia
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Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că armata rusă a folosit, printre altele, rachete fabricate în Coreea de Nord în cadrul atacurilor masive asupra infrastructurii energetice ucrainene din noaptea de vineri spre sâmbătă.

„În prezent se efectuează evaluări tehnice la locaţiile lovite de rachete balistice. Conform informaţiilor preliminare, la una dintre infrastructurile energetice cheie care au suferit daune, ruşii au folosit rachete KN-23 fabricate şi livrate de Coreea de Nord”, a declarat Zelenski într-un mesaj postat pe X.

Potrivit armatei ucrainene, Rusia a lovit ţara cu 36 de rachete balistice şi 172 de drone, provocând întreruperi de curent în cinci regiuni (Dnipropetrovsk, Doneţk, Kiev, Jitomir şi Harkiv), scrie News.ro.

„Au fost provocate pagube importante reţelelor de transport şi distribuţie”, a anunţat Ministerul Energiei din Ucraina, fără a preciza numărul de gospodării afectate de aceste întreruperi de curent.

Recentele atacuri ruseşti au provocat deja pagube importante în sectorul energetic şi în infrastructură, în special în capitală, iar Ucraina se teme de noi întreruperi masive ale alimentării cu energie electrică, încălzire şi apă în plină iarnă, la fel ca anul trecut.

„Prin intensificarea, chiar în acest moment, a atacurilor sale împotriva Ucrainei şi a infrastructurilor noastre, Rusia încearcă (...) să pregătească terenul pentru a exercita presiune asupra poziţiilor Ucrainei şi ale partenerilor săi”, a denunţat preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, într-un mesaj postat pe contul său de X.

Zelenski a considerat că aceste bombardamente reprezintă modul în care Rusia „pregăteşte” întâlnirea trilaterală prevăzută pentru 10 şi 11 noiembrie la Abu Dhabi între emisarii de la Kiev, Washington şi Moscova, în încercarea de a relansa procesul de negocieri, care se află în prezent în impas de la izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, în februarie.

Editor : A.P.

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