Volodimir Zelenski afirmă că Ucraina recuperează teritoriu în estul ţării

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminică faptul că trupele terestre ale Ucrainei au respins forţele ruse în estul ţării, relatează dpa, citată de Agerpres.

„Vedem rezultate pe front”, a spus el în mesajul său video de seară.

„Tendinţa din acest an continuă: de la începutul toamnei, luptătorii noştri au eliberat mai mult teritoriu decât au reuşit ruşii să cucerească”, a adăugat el.

„Dobropillia, Kostiantinivka, Oleksiievo-Drujkivka, Orihiv, Novopavlivka, Novoandriivka şi Velikomihailivka se află toate sub control ucrainean”, a declarat Zelenski, adăugând că trupele ucrainene apără, de asemenea, zonele din apropierea oraşului Kramatorsk.

În aceste localităţi, Ucraina a creat un fel de centură fortificată pentru a împiedica înaintarea forţelor ruse.

Zelenski a mai precizat că trupele ruse au fost respinse în regiunea Zaporojie. Acest lucru a fost confirmat recent şi de centrul de analiză american Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).

Atât Zelenski, cât şi ISW au respins afirmaţiile preşedintelui rus Vladimir Putin privind presupuse succese ale forţelor ruse în regiunea Zaporojie. Institutul a notat, în urmă cu câteva zile, că afirmaţiile lui Putin sunt „atât de departe de realitate, încât par nişte halucinaţii”.

Ucraina se apără împotriva unei invazii ruse de amploare de mai bine de patru ani şi jumătate, beneficiind de sprijinul Occidentului. Moscova revendică, printre altele, regiunea Donbas - care cuprinde, în principal, provinciile Doneţk şi Lugansk, situate în zona tradiţională de extracţie a cărbunelui din această ţară.

Editor : Liviu Cojan