Volodimir Zelenski anunță că Belarusul a cedat în fața ultimatumului Ucrainei: „Staţiile de releu au încetat să funcţioneze”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că staţiile de releu din Belarus folosite pentru ghidarea dronelor ruseşti în atacurile asupra Ucrainei au fost dezactivate de către autorităţile de la Minsk, la câteva zile după ce el i-a cerut omologului său belarus Aleksandr Lukaşenko să le scoată din funcţiune, relatează agenţiile Reuters şi EFE.

Zelenski l-a ameninţat vineri pe Lukaşenko că armata ucraineană va acţiona dacă nu sunt eliminate într-o săptămână aceste relee amplasate pe teritoriul belarus în două regiuni la graniţa ucraineană.

„Începând din 22 iunie, staţiile de releu au încetat să funcţioneze pe teritoriul Belarusului”, a spus miercuri Zelenski într-un mesaj audio adresat presei. „Dacă le-au desfiinţat sau nu, sincer, nu ştiu deocamdată. Dar încercăm să aflăm”, a adăugat el.

Tot vineri, liderul de la Kiev i-a cerut lui Lukaşenko să nu mai furnizeze combustibili Rusiei, în timp ce Ucraina atacă sistematic cu drone rafinăriile acesteia, şi l-a ameninţat de asemenea pe omologul său belarus cu acţiuni menite să oprească aceste livrări de combustibili.

Preşedintele ucrainean a susţinut repetat în ultimele luni că Moscova ar intenţiona să implice Minskul mai profund în războiul din Ucraina, după ce armata rusă a folosit teritoriul belarus pentru ofensiva asupra nordului Ucrainei la începutul invaziei lansate în 2022.

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Editor : A.M.G.