Volodimir Zelenski anunță că planul de pace conceput cu aliații europeni va fi gata marți seară și va fi transmis SUA

President of Ukraine Volodimir Zelenski during meeting President of the Government Pedro Sanchez el at the Moncloa Palace, on November 18, 2025 in Mad
Volodimir Zelenski Foto: Profimedia
Întânire virtuală a coaliției de voință

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris discuţiile pe care le-a purtat luni, la Downing Street, cu premierul britanic Keir Starmer, preşedintele francez Emmanuel Macron şi cancelarul german Friedrich Merz ca fiind „productive” şi a afirmat că acestea au reprezentat „un mic progres către pace”, relatează The Guardian. El a declarat că planurile Ucrainei şi Europei pentru un acord de pace ar urma să fie gata până marţi seară, pentru a fi comunicate Statelor Unite.

„Cred că planul va fi gata mâine (marţi - n.r.), undeva în cursul serii. Cred că îl vom analiza din nou şi îl vom trimite SUA”, a declarat Zelenski, care de la Londra a plecat spre Bruxelles pentru întâlniri cu UE şi NATO.

Preşedintele ucrainean a precizat că noile propuneri pentru încheierea războiului includ 20 de puncte, dar că încă nu s-a ajuns la un compromis în ceea ce priveşte teritoriul.

„Ceea ce este esenţial astăzi este unitatea dintre Europa şi Ucraina, precum şi unitatea dintre Europa, Ucraina şi Statele Unite”, a subliniat ulterior Zelenski într-o postare pe X, după discuţiile cu cei trei lideri europeni cărora a spus că le este recunoscător.

Zelenski a anunţat că împreună au discutat şi cu partea americană, fără a preciza cine a reprezentat Statele Unite. „Astăzi, am purtat o discuţie detaliată cu partea americană despre activitatea noastră diplomatică comună, am aliniat o poziţie comună cu privire la importanţa garanţiilor de securitate şi a reconstrucţiei şi am convenit asupra paşilor următori”, a declarat el pe X.

„De asemenea, am purtat o discuţie separată cu privire la sprijinul suplimentar în domeniul apărării pentru Ucraina”, a precizat Zelenski.

„Le sunt recunoscător liderilor pentru disponibilitatea lor de a fi alături de poporul nostru şi de a ne ajuta pe calea către pace”, şi-a încheiat el postarea pe X.

Volodimir Zelenski a plecat apoi spre Bruxelles pentru a se întâlni cu şeful NATO, Mark Rutte, şi cu liderii UE - preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi preşedintele Consiliului European, António Costa.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a dat asigurări că blocul european „are mijloacele şi voinţa necesare pentru a creşte presiunea asupra Rusiei, astfel încât aceasta să se aşeze la masa negocierilor”. Ea a făcut acest comentariu după discuţii avute în format virtual cu reprezentanţi ai ţărilor din Coaliţia de Voinţă, dispuse să ajute Kievul.

Această întâlnire virtuală a avut loc probabil după reuniunea în patru dintre Macron, Merz, Starmer şi Zelenski la Londra şi la ea au participat şi Starmer şi Zelenski, potrivit The Guardian, scrie News.ro.

Von der Leyen a mai afirmat că liderii europeni „ştiu ce este în joc şi ştiu că nu mai este timp de pierdut”.

Ea a apărat în mod special propunerea UE pentru un împrumut de reparaţie pentru Ucraina - garantat cu active ruseşti îngheţate - care continuă să fie contestată de Belgia din motive juridice.

„Propunerea se bazează pe soldurile de numerar generate de activele ruseşti imobilizate. Aceste solduri ar fi utilizate pentru reparaţii. Cu cât Putin va continua mai mult războiul, va vărsa sânge, va lua vieţi şi va distruge infrastructura ucraineană, cu atât costurile pentru Rusia vor fi mai mari”, a spus ea.

Preşedinta Comisiei a subliniat, de asemenea, că „apărarea Europei este responsabilitatea” europeană, rezumând planurile de creştere a cheltuielilor şi a producţiei în domeniul apărării.

În ceea ce priveşte diplomaţia, ea a atacat cu vehemenţă Moscova pentru că „înşală” şi „trage de timp”, „batjocoreşte diplomaţia şi intensifică atacurile, pretinzând că doreşte pacea”.

„Astăzi, această faţadă rămâne ferm în picioare. Dar nu ne vom lăsa păcăliţi, ştim cine este agresorul şi cine este victima în acest război”, a spus Ursula von der Leyen.

