Volodimir Zelenski: Armata ucraineană a eliberat 300 kmp în sud. Condiția în care Kievul ar putea face un compromis teritorial

Ucraina a recucerit în ultimele zile mari porţiuni din teritoriul său de la forţele ruse în sud, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru AFP vineri, în contextul în care convorbirile de pace rămân blocate de solicitarea Moscovei ca Kievul să se retragă din Donbas, relatează AFP.

„Până acum, 300 km (pătraţi) au fost eliberaţi” în această contraofensivă încă în curs, a declarat Zelenski, cu câteva zile înainte de 24 februarie, când se împlinesc patru ani de la declanşarea invaziei ruse, cel mai grav conflict de după Al Doilea Război Mondial.

AFP precizează că nu este în măsură să confirme această informaţie. Suprafața de 300 kmp este comparabilă cu o treime din cea a Kievului.

Recentele negocieri directe între Kiev şi Moscova, sub mediere americană, s-au blocat în chestiunea sorţii Donbasului, mare bazin industrial în estul ţării, în prezent ocupat aproape în întregime de forţele Moscovei şi pe care Kievul refuză să-l abandoneze.

„Americanii, la fel ca ruşii, spun că dacă vreţi ca războiul să se termine mâine, ieşiţi din Donbas”, a afirmat preşedintele ucrainean, care estimează că Washingtonul face mai multă presiune asupra Ucrainei pentru că aceasta se află „într-o poziţie mai dificilă”.

Potrivit lui, Washingtonul „vede asta ca pe soluţia problemei”, în timp ce pentru Rusia este un mod „de a cuceri Donbasul rapid fără a pierde oameni”.

Compromis cu o condiție

Preşedintele ucrainean susţine că vrea mai întâi garanţii de securitate din partea Washingtonului, „apoi putem vorbi despre compromis cu ruşii plecând de la o poziţie mai puternică. Nu contează ce compromis, inclusiv unul teritorial”, a adăugat el.

Însă orice retragere a Kievului trebuie, potrivit lui, să fie însoţită de o retragere a Moscovei. „Dacă noi ne retragem 10, 20, 30, 40 km, atunci şi ei să se retragă”, a declarat Zelenski.

Potrivit Ucrainei, în Donbas se află numeroase mijloace de apărare militară care împiedică armata Kremlinului să avanseze mai în profunzime în estul ţării.

Retragerea din această regiune ar avea de asemenea un mare cost politic şi simbolic pentru autorităţile ucrainene, pentru că zeci de mii de soldaţi au murit pentru a apăr acest teritoriu, care rămâne epicentrul luptelor, comentează AFP.

Kievul cere garanţii de securitate pentru a preveni orice nouă invazie rusă în viitor, în special desfăşurarea, după o încetare a focului, a unui contingent de trupe europene aproape de linia frontului, a mai declarat Zelenski în interviul pentru France Presse.

La rândul său Moscova nu a dat niciun semn că este gata de un compromis, după aproape patru ani de lupte, preşedintele rus promiţând că Rusia îşi va îndeplini obiectivele prin forţă dacă calea diplomatică va eşua.

