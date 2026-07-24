Volodimir Zelenski avertizează că Rusia pregătește o mobilizare în această toamnă: „Putin intenționează să extindă acest război”

Serviciile de informații ucrainene au obținut informații care indică faptul că Rusia pregătește o nouă campanie de mobilizare la scară largă pentru această toamnă, a declarat președintele Volodimir Zelenski, relatează RBC-Ukraine.

Potrivit liderului de la Kiev, serviciile de informații ucrainene dispun de informații fiabile conform cărora Kremlinul intenționează să organizeze o nouă campanie de recrutare a trupelor în lunile următoare.

„Avem informații clare conform cărora Rusia pregătește un nou val de mobilizare, de amploare destul de mare, în această toamnă”, a declarat Zelenski.

Liderul ucrainean a afirmat că, în acest moment, pierderile rusești de pe linia frontului depășesc capacitatea țării de a le suplini cu trupe noi. Cu toate acestea, a spus el, președintele rus Vladimir Putin nu are nicio intenție de a reduce intensitatea războiului.

În schimb, a afirmat Zelenski, Kremlinul intenționează să crească numărul atacurilor și să extindă amploarea operațiunilor militare.

„În acest moment, rușii pierd pe câmpul de luptă mai mulți soldați decât recrutează, și totuși Putin intenționează să intensifice atacurile și să extindă acest război. Are nevoie de mai mulți ruși care să participe la operațiunile de asalt”, a declarat el.

Zelenski a afirmat că Ucraina trebuie să acționeze în mod proactiv și să utilizeze toate mijloacele disponibile pentru a zădărnici planurile Kremlinului.

El a subliniat că acest lucru presupune nu numai consolidarea apărării pe linia frontului, ci și intensificarea presiunii asupra Rusiei prin lovituri de la distanță mare, atacuri asupra țintelor militare, eforturi diplomatice și sprijin internațional.

„Trebuie să ne apărăm în mod proactiv la toate nivelurile: pe câmpul de luptă, prin sancțiunile noastre de lungă durată, prin loviturile de adâncime, prin diplomația noastră și, desigur, prin colaborarea cu toți cei care pot contribui la protejarea vieților și la apropierea păcii”, a declarat Zelenski.

Președintele ucrainean a subliniat că o abordare cuprinzătoare rămâne esențială pentru combaterea agresiunii rusești și pentru realizarea unei păci juste.

Anterior, Zelenski a avertizat că Rusia pregătise deja rachete pentru noi atacuri împotriva Ucrainei și că, potrivit serviciilor de informații ucrainene, un alt atac de amploare ar putea avea loc în următoarele 48 de ore.

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Editor : A.M.G.