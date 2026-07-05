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Volodimir Zelenski avertizează că Rusia pregătește un „nou atac de amploare” împotriva Ucrainei: „Este tipic pentru Putin”

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volodimir zelenski face declaratii
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia
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Președintele Volodimir Zelenski a avertizat că Rusia pregătește un alt atac de amploare împotriva Ucrainei, îndemnând civilii să acorde atenție alertelor de raid aerian și solicitând aliaților să accelereze livrările de rachete de apărare aeriană Patriot, relatează Kyiv Independent.

În cadrul discursului său de seară, liderul ucrainean a declarat că serviciile de informații ucrainene au indicat faptul că Moscova plănuia un nou val de atacuri, la doar câteva zile după ce Rusia a lansat cel mai amplu atac aerian asupra Kievului de la începutul invaziei pe scară largă. Atacul s-a soldat cu moartea a cel puțin 31 de persoane și rănirea a peste 100 de persoane.

„Informațiile indică din nou faptul că rușii pregătesc un nou atac de amploare”, a declarat Zelenski. „Este tipic pentru Putin: imediat după Ziua Independenței Statelor Unite și înainte de summitul NATO de la Ankara”.

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„Rusia vrea să aducă și mai mult rău și să omoare oameni”, a adăugat el, îndemnând ucrainenii să „se protejeze și să acorde atenție oricăror alerte de raid aerian”.

Liderul de la Kiev și-a reiterat, de asemenea, apelul pentru rachete suplimentare de apărare aeriană Patriot, avertizând că întârzierile în livrarea acestora costă vieți omenești.

„Orice întârziere în livrarea rachetelor pentru apărarea noastră aeriană — rachetele pentru sistemul Patriot — înseamnă pierderea de vieți omenești și încurajează Rusia să continue războiul”, a spus el.

„Lumea dispune de mijloace de apărare aeriană suficiente atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ. Ceea ce este necesar sunt decizii care să asigure o protecție reală a vieților omenești în Ucraina”, a declarat Zelenski, adăugând că Statele Unite și alte țări aliate ar trebui să transfere rachetele Patriot din depozite către unitățile de apărare aeriană ucrainene.

Președintele rus Vladimir Putin s-a angajat să continue campania Moscovei de atacuri cu rachete și drone la scară largă împotriva orașelor ucrainene.

Totodată, informația vine în contextul în care un înalt oficial american a declarat că președintele american Donald Trump se va întâlni cu Volodimir Zelenski în timpul vizitei sale în Turcia din această săptămână, cu ocazia summitului NATO, pentru a face un nou efort în vederea încheierii războiului din Ucraina.

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Editor : A.M.G.

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