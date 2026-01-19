Live TV

Volodimir Zelenski avertizează: Rusia pregătește un nou atac masiv. „În următoarele zile va trebui să fim foarte atenți”

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Sursa foto: Reuters

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că Rusia se pregătește pentru un nou atac masiv împotriva Ucrainei.

El a anunțat acest lucru într-un discurs video de seară, potrivit Ukrinform.

„În aceste zile, trebuie să rămânem foarte vigilenți – Rusia s-a pregătit pentru un atac, un atac masiv, și așteaptă momentul potrivit pentru a-l lansa”, a subliniat el.
Președintele a discutat, de asemenea, cu prim-ministrul Iuliia Svirydenko despre plăți lunare suplimentare pentru lucrătorii din sectorul energetic.

„Am convenit cu prim-ministrul Iuliia Sviridenko că guvernul va lua deciziile necesare pentru lucrătorii din sectorul energetic în această săptămână. În această situație de urgență, ar trebui să existe plăți lunare suplimentare – pentru fiecare lună – pentru cei dintre oamenii noștri care lucrează direct la fața locului după atacuri, la locul accidentelor – în echipele de reparații. Statul ar trebui să fie recunoscător fiecăruia dintre cei care se asigură că Ucraina reconstruiește ceea ce rușii distrug”, a spus președintele.

 

