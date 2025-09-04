Live TV

Volodimir Zelenski consideră că un scenariu sud-coreean este realizabil în Ucraina

zelesnki
Volodimir Zelenski / Sursa foto: Profimedia Images
Preşedintele Volodimir Zelenski consideră că în Ucraina ar putea fi realizabil scenariul din Coreea de Sud, când, după încheierea războiului intercoreean, nu a fost semnat niciun tratat de pace, dar ţara a reuşit să atingă prosperitatea, potrivit unui interviu pe care liderul de la Kiev l-a acordat pentru presa franceză, scrie News.ro.

„Mă întrebaţi dacă un astfel de scenariu se poate realiza în Ucraina? Răspund că totul este posibil. Trebuie menţionat că Coreea de Sud are un aliat puternic: Statele Unite ale Americii, care nu vor permite Coreei de Nord să o cucerească. Dar totul este relativ: sud-coreenii îşi asumă totuşi riscuri. Economia lor este prosperă şi sunt protejaţi de o alianţă, dar atât timp cât Coreea de Nord va rămâne aşa cum este, atât timp cât natura conducerii lor va rămâne aceeaşi, Coreea de Sud nu va fi complet ferită. Şi, credeţi-mă, dispun de numeroase sisteme de apărare aeriană care le garantează securitatea”, a explicat Volodimir Zelenski într-un amplu interviu acordat revistei Le Point.

„Sincer să fiu, Ucraina este hotărâtă să obţină garanţii solide de securitate, de exemplu sisteme Patriot, de care dispune Coreea de Sud”, a adăugat Zelenski.

Comparația are limitele sale

Cu toate acestea, comparaţia cu situaţia Coreei de Sud are limitele sale, atrage atenţia Zelenski. „Populaţia Coreei de Nord este de puţin peste 20 de milioane de locuitori, în timp ce Rusia are peste 140 de milioane. Nu se poate compara amploarea acestor ameninţări. Ameninţările venite dinspre Rusia sunt de cinci, şase, chiar zece ori mai mari. Reproducerea identică a modelului sud-coreean probabil că nu ar fi potrivită pentru Ucraina în materie de securitate. În schimb, modelul său economic este un bun exemplu”, a explicat liderul de la Kiev.

În acelaşi interviu, întrebat ce aşteaptă de la europeni, Zelenski a spus că cea mai puternică armă este unitatea. „Sunt recunoscător partenerilor noştri pentru această unitate pe care am reuşit să o păstrăm. Astăzi, nu avem nevoie de o alternativă la această unitate, ci de o continuare”, a menţionat preşedintele ucrainean, în condiţiile în care Ungaria reprezintă deja o fisură în această unitate a blocului european.

Garanțiile de securitate

„Continuarea logică înseamnă garanţii de securitate pentru Ucraina”, a precizat Zelenski. „Iar prima dintre aceste garanţii este să avem o armată ucraineană puternică. Or, puterea armatei noastre se bazează pe sprijinul în materie de armament şi pe sprijinul financiar pentru construirea de arme de înaltă tehnologie în Ucraina”, a explicat Zelenski.

„A doua parte o reprezintă garanţiile de securitate oferite de partenerii noştri, ceea ce sunt dispuşi să facă pentru Ucraina. Şi nu doar din punct de vedere financiar, ci cum sunt dispuşi să ne ajute? (...) Aş dori, aşadar, să ştiu concret ce este dispusă să facă fiecare ţară, fiecare partener, pe teritoriul nostru, în marea noastră şi în spaţiul nostru aerian. Ce vor face prietenii noştri, alături de noi, ucrainenii, dacă ruşii vor veni pe mare? Dacă vor veni cu tancurile şi blindatele lor pe cale terestră din Belarus, aşa cum s-a întâmplat deja? Sau dacă aviaţia rusă va invada din nou spaţiul nostru aerian pentru a bombarda sau a lansa rachete? Ce avioane pot fi mobilizate de partenerii noştri?” - a arătat Volodimir Zelenski, care miercuri seara a sosit la Paris, unde joi va participa la o reuniune a liderilor din Coaliţia de Voinţă, care va fi urmată de o convorbire la telefon cu preşedintele american Donald Trump.

Întrebat dacă sunt suficiente garanţiile de securitate europene sau sunt absolut necesare şi garanţii americane pentru a-l descuraja pe Putin să reia ofensiva, Zelenski a spus că Putin trebuie descurajat şi împiedicat să o ia de la capăt. „Pentru aceasta, sunt necesare garanţii de securitate diferite. Şi, pentru a-l împiedica pe Putin să reia războiul, garanţiile de securitate ale Europei nu sunt, poate, suficiente. Avem nevoie de o alianţă între Europa şi Statele Unite”, a punctat liderul ucrainean.

„Dacă vorbim pur şi simplu de a rezista în faţa lui Putin, Europa este suficientă. Armata ucraineană contracarează astăzi această ofensivă cu arme şi finanţare din partea partenerilor săi europeni. Iar Statele Unite ale Americii furnizează armele adecvate, pe care noi le cumpărăm. În schimb, dacă vrem să punem capăt agresiunii sau dacă vrem să împiedicăm reluarea războiului, acest lucru depinde de Uniunea Europeană şi de Statele Unite. Această alianţă are o influenţă mai mare asupra Rusiei”, a subliniat Volodimir Zelenski.

 

