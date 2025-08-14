Volodimir Zelenski continuă turneul european înaintea întâlnirii dintre Trump și Putin. Liderul de la Kiev merge la Londra

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va ajunge joi la Londra pentru a se întâlni cu premierul britanic Keir Starmer, în vederea evaluării situației înaintea discuțiilor importante dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, care vor avea loc vineri în Alaska, transmite reuters.

Zelenski, care miercuri se afla în Germania, a colaborat cu liderii europeni pentru a-l convinge pe Trump să nu-i permită lui Putin să împartă teritoriul Ucrainei la summitul din Alaska.

El urmează să se întâlnească cu Starmer la ora 9.30 a.m. ora locală la reședința oficială a premierului britanic, 10 Downing Street.

Miercuri, Trump a participat la o întâlnire virtuală găzduită de Germania cu liderii europeni, inclusiv Zelenski, care a încercat să stabilească limite clare înaintea summitului privind încheierea războiului din Ucraina.

Zelenski a declarat că l-a avertizat pe Trump că liderul rus „blufează” în ceea ce privește dorința sa de a pune capăt războiului.

Trump a amenințat ulterior cu „consecințe grave” dacă Putin nu va fi de acord cu pacea în Ucraina și, deși nu a specificat care ar putea fi aceste consecințe, a avertizat că va impune sancțiuni economice dacă întâlnirea de vineri se va dovedi ineficientă.

Comentariile și rezultatul conferinței virtuale de miercuri ar putea încuraja Kievul înaintea summitului.

Trump a descris scopul discuțiilor sale cu Putin în Alaska ca fiind „pregătirea terenului” pentru o continuare rapidă care l-ar include și pe Zelenski.



„Dacă prima discuție decurge bine, vom avea rapid o a doua. Aș dori să o facem aproape imediat și vom avea o a doua întâlnire rapidă între președintele Putin, președintele Zelenskiy și mine, dacă vor dori să fiu prezent, a spus Trump”.



Marea Britanie, Franța și Germania, copreședinții așa-numitei „Coaliții de voință”, și-au prezentat poziția cu privire la calea către un armistițiu în Ucraina într-o declarație publicată după reuniunea virtuală de miercuri.

