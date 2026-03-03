Volodimir Zelenski: Dacă alegerile vor avea loc după încheierea războiului, nu sunt sigur dacă voi candida

Președintele Ucrainei a declarat că nu este sigur dacă va candida din nou la funcția de președinte, dacă alegerile vor avea loc după încheierea războiului.

Într-un interviu acordat publicației italiene Corriere Della Sera, preledintele Zelenski a declarat: „Adevărata întrebare este când vom putea organiza alegeri? Ele vor avea loc cu siguranță după încheierea războiului, nu în timpul armistițiului temporar”, scrie European Pravda.

Preledintele a mai menționat că nu s-a hotărât dacă va participa la alegerile prezidențiale. „Nu sunt deloc sigur că voi candida (la funcția de președinte – n.r.), voi vedea ce vor dori ucrainenii”, a spus el.

Răspunzând la întrebarea privind criticile referitoare la ineficiența luptei împotriva corupției, președintele a reamintit că în Ucraina au fost create instituții independente, capabile să combată corupția. „Le susțin în toate modurile posibile, dar anchetele trebuie să fie efectuate de ele”, a spus el.

Ultima declarație pe această temă a fost făcută de Zelenski în decembrie. El a spus atunci că este pregătit pentru alegerile prezidențiale, dacă partenerii internaționali vor putea asigura securitatea în timpul desfășurării acestora.

În februarie 2026, Zelenski a mai declarat că Ucraina este pregătită să organizeze alegeri cu condiția unui armistițiu de două luni și a propus Rusiei un armistițiu pentru ca Federația Rusă să organizeze alegeri pe teritoriul său.

Editor : Sebastian Eduard