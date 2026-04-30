Volodimir Zelenski: Dacă J.D. Vance este mândru că nu ne ajută, înseamnă că îi ajută pe ruși

Președintele Volodimir Zelenski l-a criticat pe vicepreședintele american J.D. Vance pentru că a lăudat oprirea ajutorului militar american către Ucraina, spunând că această poziție aduce beneficii Rusiei și slăbește Statele Unite, în declarațiile făcute pentru Newsmax, relatează Kyiv Independent.

Remarcile vin după ce Vance a apărat public decizia administrației Trump de a opri transferurile directe de arme americane către Kiev, o schimbare de politică ce a atras critici și a subliniat diviziunile de la Washington cu privire la sprijinul acordat Ucrainei.

„Este unul dintre lucrurile de care sunt cel mai mândru... am spus Europei că dacă vrei să cumperi arme, poți, dar SUA nu mai cumpără arme și nu le mai trimite în Ucraina”, a declarat Vance în aprilie.

Zelenski a respins comentariile, argumentând că reducerea sprijinului acordat Ucrainei întărește în cele din urmă poziția Moscovei.

„Dacă J.D. Vance este mândru că nu ne ajută, înseamnă că îi ajută pe ruși, și nu sunt sigur că acest lucru întărește Statele Unite”, a spus Zelenski. „Rusia este inamicul. Vor fi întotdeauna dușmani ai Statelor Unite”, a subliniat președintele ucrainean.

Schimbul de replici are loc pe fondul unei schimbări mai ample în politica SUA sub președintele Donald Trump, care a oprit majoritatea ajutoarelor militare noi către Ucraina și a îndemnat Europa să își asume o cotă mai mare de sprijin.

Țările europene au oferit majoritatea asistenței militare Ucrainei în 2025, inclusiv finanțarea interceptoarelor de apărare aeriană Patriot și a altor sisteme fabricate în SUA.

Vance a devenit unul dintre cei mai vehementi critici ai ajutorului continuu al SUA către Kiev, în cadrul administrației. Casa Albă a apărat rolul lui Vance în politica externă. Purtătoarea de cuvânt Olivia Wales a declarat că administrația rămâne concentrată pe încheierea războiului.

„Președintele Trump are o echipă extraordinară de securitate națională... care lucrează împreună pentru a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina”, a declarat Wales pentru Kyiv Independent.

„Vicepreședintele a fost întotdeauna o voce de încredere în toate subiectele de politică externă... (Vance) este un membru neprețuit al echipei excepționale a președintelui.”

Editor : Liviu Cojan