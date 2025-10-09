Volodimir Zelenski: „Dacă Putin vrea să cucerească estul Ucrainei, va trebui să îngroape un milion din soldații săi”

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că, dacă liderul rus Vladimir Putin va încerca să cucerească întreg estul Ucrainei, pierderile armatei sale în personal ucise se vor ridica la aproximativ un milion de soldați.

Președintele a făcut această declarație în timpul unei conversații cu jurnaliștii, relatează un corespondent Ukrinform.

Amintindu-și conversația cu președintele american Donald Trump, Zelenski a spus:

„Ceea ce i-am spus s-a adeverit: rușii nu vor cuceri estul, iar dacă vor să o facă, Putin va trebui să îngroape un milion dintre propriii săi oameni. Pentru că am înțeles câți a îngropat deja când a capturat 30% din estul nostru de la începutul invaziei pe scară largă și putem estima ce ar trebui să facă pentru a încerca să cucerească tot Donbasul sau alte părți ale Ucrainei.”

Președintele Ucrainei a menționat, de asemenea, că Trump și-a pierdut încrederea în cuvintele lui Putin.

„Putin l-a mințit pe Trump. O persoană care dorește cu adevărat și este pregătită pentru pace nu poate continua să intensifice atacurile. Acesta este un ultimatum prin atacuri masive. Dar ultimatumurile nu funcționează. Vrem o pace justă – și asta înseamnă că trebuie să existe un dialog just. Și suntem pregătiți pentru formatul de dialog pe care l-a declarat președintele Trump. Suntem pregătiți pentru o întâlnire corespunzătoare”, a spus Zelenski.

După cum a raportat Ukrinform, pierderile totale în luptă ale trupelor rusești din 24 februarie 2022 până în 8 octombrie 2025, în războiul împotriva Ucrainei, se ridică la aproximativ 1.118.370 de persoane, inclusiv 1.010 pierderi înregistrate pe 7 octombrie.

