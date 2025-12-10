Live TV

Volodimir Zelenski este optimist: „Săptămâna aceasta ar putea aduce vești care să pună capăt vărsării de sânge”

Data actualizării: Data publicării:
volodimir zelenski
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat noi discuții și întâlniri cu partenerii în această săptămână, care ar putea aduce vești privind sfârșitul războiului.

Potrivit lui Zelenski, programul de miercuri include o discuție cu partea americană privind un document care va prezenta procesul de reconstrucție postbelică și dezvoltare economică a Ucrainei, scrie European Pravda.

Între timp, se finalizează lucrările la așa-numitele 20 de puncte ale unui document fundamental care ar putea defini parametrii pentru încheierea războiului. „Ne așteptăm să livrăm acest document Statelor Unite în viitorul apropiat, în urma colaborării noastre cu echipa președintelui Trump și cu partenerii din Europa”, a menționat Zelenski pe X.

Joi, 11 decembrie, va avea loc o întâlnire în formatul Coaliției de voință.

„Lucrăm foarte productiv pentru a garanta securitatea viitoare și pentru a preveni repetarea agresiunii ruse. Săptămâna aceasta ar putea aduce vești pentru noi toți – și pentru încetarea vărsării de sânge”, a comentat președintele.

Marți, 9 decembrie, Zelenski a anunțat finalizarea lucrărilor la nivel de consilieri de securitate națională privind propunerile Ucrainei și Europei pentru planul de pace.

Pe 8 decembrie, a avut loc la Londra și o conversație online cu un grup mai larg de lideri din Coaliția de Voință.

Citește și

Liderii Coaliției Voinței se reunesc joi. Franța: „Va permite să se avanseze în privinţa garanţiilor de securitate”

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Royal Navy track Russian submarine
1
Londra, pe marginea prăpastiei: Marea Britanie este pe punctul de a pierde Atlanticul în...
Petrolier rusesc
2
Rusia și-a pierdut poziția de principal furnizor de petrol al Chinei. Statele care l-au...
Lippstadt
3
„UE este prea săracă” pentru Crăciun, afirmă Rusia. „Orașele Europei au fost cuprinse de...
avion mig 29 in zbor
4
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul în schimb
Afișul spectacolului
5
Ambasada Ucrainei condamnă organizarea unui concert cu artişti ruşi la Cluj. Unul dintre...
”Un moment care va rămâne în istorie”: ce a făcut Shakira în fața a peste 45.000 de oameni, după împăcarea cu Pique
Digi Sport
”Un moment care va rămâne în istorie”: ce a făcut Shakira în fața a peste 45.000 de oameni, după împăcarea cu Pique
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Keir Starmer - Volodimir Zelenski - Friederich Merz - Emmanuel Macron
Liderii Coaliției Voinței se reunesc joi. Franța: „Va permite să se avanseze în privinţa garanţiilor de securitate”
imagine din Pokrovsk cu clădiri distruse în timpul operațiunii lansate de ruși pentru cucerirea orașului
Vladimir Putin a trimis 156.000 de soldați pentru a cuceri orașul Pokrovsk, anunță șeful armatei ucrainene
Image: 1016891253, License: Royalty-free, Restrictions: , Model Release: no
Europenii nu reușesc să înlocuiască ajutorul militar american acordat Ucrainei de SUA
Captură de ecran din 2022.08.17 la 09.22.57
Trump vrea „modelul coreean”. Cum ar putea arăta o zonă demilitarizată în Ucraina postbelică (The Washington Post)
Război în Ucraina.
ISW dezvăluie cât teritoriu au cucerit rușii în Ucraina în 2025: „83 de soldați ruși morți sau răniți pe kilometru pătrat”
Recomandările redacţiei
f3 a
Manifestație pentru independența Justiției, în fața sediului...
Președintele Nicușor Dan
Nicușor Dan anunță că se lucrează „la un raport cu date despre...
diana buzoianu sustine o conferinta de presa
Demisii în scandalul de la Paltinu. Diana Buzoianu anunță plecarea...
vehicul militar vlah
Premieră pentru România: Vehicul blindat 4x4 la standarde NATO...
Ultimele știri
Bătrâni găsiți în condiții improprii într-o casă din Timiș, după ce căminul în care erau internați a fost închis pentru nereguli
Momentul în care o dronă marină atacă și avariază un alt petrolier al „flotei fantomă” rusești în Marea Neagră
Papa Leon susține că politica lui Trump ar putea submina unitatea transatlantică. Avertisment despre acordul pentru pace în Ucraina
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Opoziția Mercur-Uranus, un moment crucial care transformă destinul a două zodii. Revelații pe care nu le-au...
Cancan
Rodica Stănoiu va fi deshumată?! Detalii despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de...
Fanatik.ro
Sportivul celebru alături de care s-a antrenat Simona Halep! Reacția lui Darren Cahill după ce a făcut...
editiadedimineata.ro
Administrația Trump declară război fact-checkingului: vize blocate pentru moderatori și verificatori ai...
Fanatik.ro
Decizia luată de Ionel Ganea, la 6 luni de la decesul fiului de 2 ani. Ce urmează să facă fostul fotbalist...
Adevărul
Bătălia care a schimbat fața războiului. Trucul folosit de apărători pentru a-i depista pe rușii deghizați în...
Playtech
Cât timp trebuie să ții geamul deschis iarna pentru o aerisire eficientă, fără să pierzi căldura
Digi FM
Cum se simte acum Miss Jamaica, după ce s-a ales cu răni grave la Miss Universe. A suferit o hemoragie...
Digi Sport
Fără dubii! Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după încă un eșec: ”A depășit orice imaginație”
Pro FM
45 de ani de la moartea lui John Lennon. Cine a fost cu el în ultimele clipe și unde e azi asasinul lui: L-am...
Film Now
Fostul soț al lui Jennifer Aniston va deveni tată pentru prima dată. Soția cu 23 de ani mai tânără e gravidă...
Adevarul
Mesajul dur al unui profesor de Drept: Dacă un neurochirurg de 65 de ani poate opera, și un judecător poate...
Newsweek
Pensionarii care primesc bonsul de 400 lei la pensie mai pot lua medicamente compensate? Care e noul plafon?
Digi FM
Dana Rogoz, imagini inedite de la serbarea fiicei ei, Lia. Fanii au reacționat imediat: „O voce de înger!”
Digi World
Beneficiile hreanului pentru sănătate. E unul dintre cele mai puternice antibiotice naturale. Contraindicații...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Leonardo DiCaprio dezvăluie în sfârșit motivul pentru care își acoperă mereu fața în public. Legătura cu...
UTV
Elena Vîșcu iubește din nou. Fosta soție a lui CRBL are un nou iubit, la un an și jumătate după divorț