Volodimir Zelenski este optimist: „Săptămâna aceasta ar putea aduce vești care să pună capăt vărsării de sânge”

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat noi discuții și întâlniri cu partenerii în această săptămână, care ar putea aduce vești privind sfârșitul războiului.

Potrivit lui Zelenski, programul de miercuri include o discuție cu partea americană privind un document care va prezenta procesul de reconstrucție postbelică și dezvoltare economică a Ucrainei, scrie European Pravda.

Între timp, se finalizează lucrările la așa-numitele 20 de puncte ale unui document fundamental care ar putea defini parametrii pentru încheierea războiului. „Ne așteptăm să livrăm acest document Statelor Unite în viitorul apropiat, în urma colaborării noastre cu echipa președintelui Trump și cu partenerii din Europa”, a menționat Zelenski pe X.

Joi, 11 decembrie, va avea loc o întâlnire în formatul Coaliției de voință.

„Lucrăm foarte productiv pentru a garanta securitatea viitoare și pentru a preveni repetarea agresiunii ruse. Săptămâna aceasta ar putea aduce vești pentru noi toți – și pentru încetarea vărsării de sânge”, a comentat președintele.

Marți, 9 decembrie, Zelenski a anunțat finalizarea lucrărilor la nivel de consilieri de securitate națională privind propunerile Ucrainei și Europei pentru planul de pace.

Pe 8 decembrie, a avut loc la Londra și o conversație online cu un grup mai larg de lideri din Coaliția de Voință.

