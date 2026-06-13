Volodimir Zelenski: „Fără Ucraina, fără capacitățile și experiența noastră, Europa ar putea avea mari dificultăți”

Președintele Volodimir Zelenski a subliniat că, fără Ucraina și fără experiența ucraineană în combaterea agresiunii Rusiei, Europa s-ar putea confrunta cu „dificultăți extrem de mari”, conform Ukrainska Pravda.

„Auzim de la mulți lideri că nu doar Europa are nevoie de Ucraina, ci și Ucraina are nevoie de Europa, și acest lucru este adevărat. Și având în vedere intențiile pe termen lung ale Rusiei – faptul că în prezent se construiesc baze rusești în apropierea Europei, chiar și acolo unde nu existau baze militare în perioada sovietică – acest lucru demonstrează cu certitudine că, fără Ucraina, fără capacitățile și experiența noastră, Europa ar putea avea mari dificultăți. Trebuie să ținem cont de toate acestea”.

Liderul de la Kiev a subliniat că provocările la adresa securității din partea Rusiei „nu sunt o problemă pe un an sau pe cinci ani”. El a menționat că Rusia a adoptat o strategie anti-europeană și antidemocratică pe termen lung și își construiește politica în conformitate cu aceasta.

„Nu se aude nimic altceva din Moscova. Poate doar că încearcă să mituiască diferiți politicieni cu diverse avantaje. Dar nu pentru pace, ci pentru ca acești politicieni să vândă pur și simplu Rusiei interesele națiunilor lor și interesele comune ale Europei. În cele din urmă, vor pierde, la fel ca Orban, dar mulți încearcă totuși să se împrietenească cu portofelele lui Putin și închid ochii la ceea ce se întâmplă în realitate”, a adăugat acesta.

El a mai subliniat că, dintre toate națiunile europene care au aderat deja la Uniunea Europeană sau care au această perspectivă, tocmai Ucraina face cele mai mari sacrificii pentru Europa, notează sursa citată.

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„Nu ne limităm doar la reforme interne și nu trecem doar printr-o transformare; luptăm pentru statul nostru, pentru independența noastră și pentru dreptul nostru de a ne alege singuri calea și de a fi parte a Europei. Iar acest drept al nostru este, în același timp, dreptul fiecărui popor din regiunea noastră.

Luptăm pentru libertatea noastră și a lor, pentru o Europă a noastră și a lor. Și pentru statele baltice, și pentru Polonia, și pentru Ungaria și Slovacia, România și Moldova, pentru popoarele din Caucaz. Tocmai de aceea soarta Europei se decide aici, în Ucraina, în acest război și în modul în care se va încheia acest război, precum și dacă Rusia va mai avea, după acest război, forța și dorința de a atenta la existența Ucrainei și a celorlalți vecini, la întreaga noastră Europă”, a mai spus Zelenski în cadrul discursului său.

Președintele ucrainean a vorbit despre pregătirile pentru evenimentele diplomatice de săptămâna viitoare, menționând că „va fi o perioadă foarte intensă, începând de luni”. El a adăugat că Ucraina este pregătită să deschidă 6 clustere în cadrul negocierilor cu UE.

„Ne așteptăm ca în această vară să obținem mai multe rezultate în ceea ce privește integrarea noastră în UE. Cel puțin din partea noastră nu vor exista întârzieri. Și este foarte important ca și partenerii să conștientizeze pe deplin importanța acestui proces”, a mai susținut el.

Cele 27 de țări ale Uniunii Europene au ajuns la un acord privind deschiderea primului cluster de negocieri de aderare cu Ucraina și Moldova. Negocierile vor începe luni, 15 iunie, la Luxemburg, unde UE va organiza conferințe interguvernamentale separate cu cele două țări candidate.

Liderul ucrainean a calificat decizia de deschidere a primului cluster de negocieri drept un „sprijin politic și moral semnificativ” pentru țară, mulțumind Europei pentru asistența acordată.

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Editor : A.M.G.