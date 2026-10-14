Volodimir Zelenski îi cere lui Elon Musk să restabilească serviciile Starlink în Ucraina: Vor muri oameni. Sper că e vorba de o eroare

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut miercuri lui Elon Musk să restabilească serviciile Starlink în Ucraina, avertizând că întreruperea acestora ar putea avea consecințe grave pe câmpul de luptă. Liderul de la Kiev a calificat situația drept o „mare eroare” și și-a exprimat speranța că problemele sunt de natură tehnică, relatează AFP și Agerpres.

ACTUALIZARE 23.10 Conexiunea la rețeaua Starlink a SpaceX s-a îmbunătățit, a anunțat miercuri seară Ministerul ucrainean al Apărării, precizând că firma lui Elon Musk menține o limită de viteză de 161 km/h pentru utilizarea în mișcare, notează AFP.

„SpaceX continuă să mențină o limită de 161 km/h. În timpul zilei (miercuri), limitele reale au fost mult mai mici. Cu toate acestea, de acum înainte, înregistrăm că, până la o viteză de 160 km/h, calitatea conexiunii s-a îmbunătățit”, a declarat ministerul jurnaliștilor, adăugând că rămâne în contact cu SpaceX.

Știrea inițială

„Oameni vor muri, desigur, dacă atacurile continuă și Starlink nu funcționează. Sper cu adevărat că este vorba despre o eroare, poate despre o problemă tehnică majoră, nu știu, dar noi cerem ca serviciul să fie restabilit”, a declarat Volodimir Zelenski, într-un interviu acordat jurnalistului Piers Morgan.

Președintele ucrainean a calificat, de asemenea, întreruperea serviciilor Starlink, utilizate pentru comunicațiile de pe câmpul de luptă din Ucraina, drept o „mare eroare”.

Editor : Ș.A.