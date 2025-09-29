Live TV

Video Volodimir Zelenski îi dă replica lui Aleksandr Lukașenko, care l-a îndemnat să negocieze cu Rusia: „Trăiește în propria lui lume”

Data publicării:
volodimir zelenski
Lukașenko a afirmat și că şi-ar „dori pur şi simplu să vorbească” cu liderul ucrainean. Foto: Profimedia

După ce președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, l-a îndemnat să negocieze cu Rusia și a vorbit despre un presupus „acord de pace avantajos pentru Ucraina”, Volodimir Zelenski a afirmat luni, 29 septembrie 2025, că liderul de la Minsk trăiește „în propria lui lume”, relatează Belsat și UNN.

Declarația a fost făcută în cadrul Forumului de Securitate de la Varșovia.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

 

Întrebat despre o anumită „ofertă bună” pe care Lukașenko a menționat-o, liderul de la Kiev a replicat: „Sincer să fiu, mi-e greu să reacționez la ceea ce spune Lukașenko. El trăiește în propria lui lume. El a construit-o așa, s-a izolat, a trăit timp de trei decenii în această casă pe care și-a construit-o... Dar este o casă de dimensiunea unei țări. Și vreau ca el să-și amintească că țara lui este independentă”.

Afirmația vine în contextul în care președintele bielorus s-a întâlnit vineri, 26 septembrie, cu omologul său rus. Ulterior, Lukașenko a vorbit despre o „ofertă foarte bună pe masă”: „Pe masă există o propunere bună privind Ucraina, care a fost transmisă în Alaska preşedintelui american Donald Trump şi dusă la Washington pentru a fi analizată şi dezbătută. O propunere foarte bună”.

Liderul de la Minsk, principalul aliat al Kremlinului în război, a adăugat că, dacă Kievul nu acceptă dialogul, lucrurile „vor fi şi mai grave, ei vor pierde Ucraina”.

Totodată, Lukașenko a afirmat și că şi-ar „dori pur şi simplu să vorbească” cu liderul ucrainean.

„Trebuie să vă spun: cred că a sosit momentul să începem consultările”, a mai adăugat el.

Citește și:

Trump, declarații-surpriză: Ucrainenii pot recâştiga „întreaga Ucraină în forma sa originală”. Rusia - „un tigru de hârtie”

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID319885_INQUAM_Photos_Miruna_Turbatu
1
Rezultate alegeri Republica Moldova 2025, numărătoarea voturilor s-a încheiat. Partidul...
Muncitori federali
2
America se pregătește pentru cea mai mare demisie în masă din istorie. Peste 100.000 de...
Criză carburant
3
Rusia a interzis exporturile de motorină și extinde restricțiile la benzină. Reacția lui...
oameni care merg pe strada prin ninsoare
4
Frig, ploi și ninsori în România: primele zile de octombrie aduc vreme mai rece decât de...
Drone ataca
5
Momentul în care o mașină care transporta mai mulți operatori de drone ruși sare în aer...
Gigi Becali, întâlnire de gradul 0 cu omul care i-a vandalizat palatul: ”Hai, mă, ce faci? Aruncă!”. Decizie total surprinzătoare
Digi Sport
Gigi Becali, întâlnire de gradul 0 cu omul care i-a vandalizat palatul: ”Hai, mă, ce faci? Aruncă!”. Decizie total surprinzătoare
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
costiuc simion
Partidul-surpriză care a intrat în parlamentul R. Moldova. Legătura...
gbhfgvb zvgf
Alertă în Delta Dunării. Resturi de dronă au fost găsite în zona...
bancnote lei si o factura
Câți români vor primi în perioada următoare ajutor pentru energie...
Hacker
Identitatea unor jurnaliști Digi24 a fost furată și folosită într-o...
Ultimele știri
Se reaprinde disputa din universul „Harry Potter”. JK Rowling spune că Emma Watson nu e conștientă de propria ignoranță
Cel mai mare avion din lume va putea transporta patru aeronave de vânătoare F-35. Proiect ambițios al unei companii din SUA
Dragoș Pîslaru anunță gradul de absorbție a fondurilor europene la care a ajuns România: „Peste media UE”. Plan pentru Start-Up Nation
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Viktor Orban
Viktor Orban: Ucraina nu e o țară suverană. Faptul că două, trei sau patru drone ungare au trecut sau nu frontiera nu e o problemă
elicopter rusia
Elicopter rusesc Mi-8 de 10 milioane de dolari, distrus de ucraineni cu o dronă de 500 de dolari
volodimir zelenski da mana cu maia sandu
„Rusia pierde”. Volodimir Zelenski a sunat-o pe Maia Sandu, după afișarea rezultatelor alegerilor parlamentare
Foto: Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei
Zelenski acuză Rusia că folosește drone asupra țărilor europene de pe „flota fantomă" de petroliere. Kievul cere sancțiuni
Keith Kellogg
Trimisul special al SUA pentru Ucraina: „Nu există refugii”. Kievul poate lansa atacuri cu rază lungă pe teritoriul Rusiei
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley rupe tăcerea despre căsătoria fiicei sale cu Michael Jackson. De ce nu l-a plăcut niciodată...
Cancan
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat
Fanatik.ro
Surprizele lui Mircea Lucescu: 4 fotbaliști ai FCSB, titulari în România – Austria! Reacția lui Gigi Becali...
editiadedimineata.ro
ADN-ul unei femei de 117 ani dezvăluie indicii despre o viață lungă
Fanatik.ro
Cum ajunge FCSB în play-off. Gigi Becali a făcut calculele în direct după FCSB – Otelul 1-0
Adevărul
A câștigat Rusia războiul hibrid în Republica Moldova? Analist: „în aceeași măsură în care propaganda rusă a...
Playtech
Anvelope de iarnă sau all-season: care rezistă mai bine pe drumurile din România și care sunt prețurile
Digi FM
Ilie Bolojan, prima apariție oficială alături de partenera sa. Ținuta Ioanei a atras toate privirile
Digi Sport
Emma Răducanu a vorbit despre originile sale și publicul a rămas "șocat". Ce scriu americanii
Pro FM
Dua Lipa, apariție incendiară la Miami, într-o rochie albă cu decupaje îndrăznețe. Are timp de toate: muzică...
Film Now
Dragostea vieții lui. Richard Gere, de mână cu Alejandra, la Milano. Cei doi îndrăgostiți au cucerit publicul...
Adevarul
Cum văd italienii asemănarea cu românii: „Strămoșii lor erau, în esență, dacii de la Marea Neagră, cuceriți...
Newsweek
Un pensionar a ieșit la pensie cu 13 ani mai devreme după o acțiune în instanță. Ce meserie a avut?
Digi FM
Fosta iubită a lui Lamine Yamal, declarații neașteptate despre fotbalist: „Are un calendar cu fete, în...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Luptă acerbă între doi lei. Imaginile cu fiarele sălbatice mușcându-se au devenit virale
Film Now
Familia lui Eric Dane se chinuie cot la cot cu actorul diagnosticat cu o boală grea: "E sfâșietor. Fetele...
UTV
Viviana Sposub, din nou îndrăgostită? Vedeta ar avea o relație cu tiktokerul Iustin Chiroiu