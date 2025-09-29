După ce președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, l-a îndemnat să negocieze cu Rusia și a vorbit despre un presupus „acord de pace avantajos pentru Ucraina”, Volodimir Zelenski a afirmat luni, 29 septembrie 2025, că liderul de la Minsk trăiește „în propria lui lume”, relatează Belsat și UNN.

Declarația a fost făcută în cadrul Forumului de Securitate de la Varșovia.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Întrebat despre o anumită „ofertă bună” pe care Lukașenko a menționat-o, liderul de la Kiev a replicat: „Sincer să fiu, mi-e greu să reacționez la ceea ce spune Lukașenko. El trăiește în propria lui lume. El a construit-o așa, s-a izolat, a trăit timp de trei decenii în această casă pe care și-a construit-o... Dar este o casă de dimensiunea unei țări. Și vreau ca el să-și amintească că țara lui este independentă”.

Afirmația vine în contextul în care președintele bielorus s-a întâlnit vineri, 26 septembrie, cu omologul său rus. Ulterior, Lukașenko a vorbit despre o „ofertă foarte bună pe masă”: „Pe masă există o propunere bună privind Ucraina, care a fost transmisă în Alaska preşedintelui american Donald Trump şi dusă la Washington pentru a fi analizată şi dezbătută. O propunere foarte bună”.

Liderul de la Minsk, principalul aliat al Kremlinului în război, a adăugat că, dacă Kievul nu acceptă dialogul, lucrurile „vor fi şi mai grave, ei vor pierde Ucraina”.

Totodată, Lukașenko a afirmat și că şi-ar „dori pur şi simplu să vorbească” cu liderul ucrainean.

„Trebuie să vă spun: cred că a sosit momentul să începem consultările”, a mai adăugat el.

Citește și:

Trump, declarații-surpriză: Ucrainenii pot recâştiga „întreaga Ucraină în forma sa originală”. Rusia - „un tigru de hârtie”

Editor : A.M.G.